Mica Recalculare a pensiilor ar putea intra într-o nouă etapă, după ce parlamentarii au depus un proiect de modificare la Legea nr. 360/2023. Propunerea urmărește să deblocheze dosarele întârziate și să permită valorificarea mai rapidă a veniturilor nepermanente, în special pentru perioadele anterioare anului 2001.

Inițiativa vine în contextul în care sute de mii de pensionari au solicitat recalcularea pensiei, dar procesul avansează lent din cauza modului în care sunt interpretate documentele justificative.

În ultimul an și jumătate, aproximativ 600.000 de pensionari au depus adeverințe pentru includerea în calculul pensiei a veniturilor nepermanente: sporuri, prime, indemnizații sau alte drepturi salariale.

Deși aceste venituri au fost realizate și impozitate, multe cereri au fost respinse sau amânate. Motivul principal: adeverințele nu ar fi fost întocmite strict pe baza statelor de plată, așa cum este prevăzut în Anexa nr. 6 din lege.

În prezent, doar o mică parte dintre dosare au fost soluționate, iar numeroși pensionari au ajuns în instanță pentru a obține recunoașterea veniturilor dovedite cu documente oficiale.

Pentru perioadele anterioare anului 2001, evidențele salariale erau gestionate pe suport fizic. În multe situații:

statele de plată au fost distruse conform normelor arhivistice;

documentele nu mai există în arhivele fostelor unități;

firmele s-au desființat sau au intrat în reorganizare.

În schimb, au fost păstrate fișele de evidență a retribuțiilor/salariilor – documente nominale care reflectă venitul brut, sporurile și celelalte elemente salariale. Acestea sunt arhivate legal și pot fi certificate de:

angajatori,

deținători legali de arhive,

operatori economici autorizați de Arhivele Naționale.

Cu toate acestea, în lipsa unei mențiuni exprese în lege, unele case teritoriale de pensii au refuzat valorificarea acestor documente.

Expunerea de motive poate fi consultată mai jos.

999832802-expunere

Proiectul legislativ propune clarificarea articolului 139 alin. (2) și completarea Anexei nr. 6 din Legea nr. 360/2023.

Concret, noul text ar stabili explicit că:

venitul lunar realizat, brut sau net, poate fi dovedit prin adeverință;

adeverința poate fi emisă pe baza statelor de plată sau pe baza fișelor de evidență a retribuțiilor/salariilor;

în lipsa statelor de plată, fișele salariale nominale au aceeași valoare probatorie, dacă includ toate elementele necesare stabilirii venitului.

Prin această completare, legiuitorul elimină interpretările restrictive și oferă o bază juridică clară pentru acceptarea documentelor din arhive.

Legea poate fi consultată mai jos.

Modificarea îi vizează în special pe:

pensionarii care au depus adeverințe pentru venituri nepermanente;

persoanele care au lucrat înainte de 2001;

foștii angajați ai unor unități desființate;

pensionarii ale căror dosare au fost respinse din motive formale.

Proiectul legislativ urmează să fie dezbătut și votat în Parlament. După adoptare și promulgare, modificările vor intra în vigoare conform procedurii legislative.

Până atunci, pensionarii care au depus documente în cadrul Micii Recalculări trebuie să urmărească evoluția proiectului, deoarece schimbarea ar putea debloca mii de dosare aflate în așteptare.