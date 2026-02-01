Valoarea punctului de referință folosit pentru calculul pensiilor rămâne neschimbată la 81 de lei pentru anul 2026. Aceasta înseamnă că majorarea pensiilor nu va avea loc în perioada imediat următoare, iar pensionarii nu vor resimți creșteri semnificative ale veniturilor.

Mica recalculare, promisă de aproape doi ani, nu a fost finalizată. Din aproximativ 225.000 de dosare eligibile, circa 148.000 au fost procesate până acum, restul fiind încă în lucru. Deși procedura întârzie, drepturile rezultate din recalculare se vor acorda retroactiv, începând cu septembrie 2024, indiferent de data emiterii deciziilor.

Transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice, operată recent printr-un ordin tehnic, nu modifică modul în care se calcula vechimea până acum și nu afectează drepturile deja câștigate. Procedura a fost implementată pentru alinierea la noua lege a pensiilor și nu presupune pierderi pentru pensionari.

În ceea ce privește plata pensiilor, fiecare beneficiar poate alege modalitatea preferată. În practică, casele teritoriale de pensii recomandă plata prin cont bancar, în special pentru noii pensionari care au primit salariul pe card. Această discrepanță între poziția oficială a ministerului și recomandările locale a generat confuzie și nemulțumiri, mai ales în contextul în care plata prin card este tot mai promovată ca opțiune „preferată”.

În concluzie, pensionarii se confruntă în continuare cu pensii înghețate, o mica recalculare neterminată și un sistem de plată care generează nemulțumiri. Singura certitudine este că ajutoarele punctuale analizate de Ministerul Muncii ar putea veni doar pentru cei cu venituri foarte mici, fără un termen clar de implementare.

Datele publicate anterior de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că numărul pensionarilor din România a înregistrat o ușoară creștere la sfârșitul lunii decembrie 2025. La nivel național erau înregistrați 4.699.559 de pensionari, cu 4.279 mai mulți decât în luna precedentă, ceea ce arată o evoluție lentă, dar constantă a acestui segment de populație. Această dinamică reflectă atât noile ieșiri la pensie, cât și modificările administrative înregistrate în evidențele sistemului public.

Datele CNPP evidențiază diferențe semnificative între tipurile de pensii, nivelurile distincte ale pensiei medii și o pondere importantă a beneficiarilor din agricultură. Pensia medie la nivel național a fost de 2.778 de lei, calculată pentru toate categoriile de beneficiari din sistemul public. Acest indicator rămâne relevant pentru a înțelege puterea de cumpărare a pensionarilor, mai ales în contextul creșterii costului vieții și al ajustărilor bugetare din ultimii ani.