Tabelul arată ce pensie poți primi dacă ai muncit 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de meseria ta. Calculul se face folosind valoarea punctului de referință, care este de 81 de lei în 2025–2026, și include un bonus de stabilitate pentru vechime: în total 11,25 puncte pentru 40 de ani de muncă. Estimările sunt făcute pentru 30 dintre cele mai comune meserii din România și iau în calcul o reținere de 10% pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei.

De exemplu, un analist financiar cu un salariu net de 6.142 lei ar putea avea o pensie de aproximativ 4.386 lei, în timp ce un bucătar cu 3.100 lei net va primi doar 2.758 lei pensie. Un contabil senior cu salariu de peste 5.000 lei ar ajunge la o pensie de aproape 4.000 lei, iar un CEO cu un salariu actual de 14.625 lei ar încasa la pensie circa 8.935 lei net.

La polul opus, o femeie de serviciu cu salariu net de 2.369 lei ar avea o pensie de aproximativ 2.305 lei. Un medic specialist, cu 10.530 lei net, ar primi o pensie de 6.748 lei, un profesor grad I cu 4.972 lei salariu ar avea 3.773 lei pensie, iar un șofer de camion cu 3.393 lei net ar încasa lunar în jur de 2.920 lei la pensie.

O „pensie bună” în România în 2026 înseamnă, în practică, să ai bani suficienți pentru traiul zilnic în orașul în care locuiești. Mulți pensionari nu se uită la suma de pe talon, ci se ghidează după cât le ajunge să trăiască de la o zi la alta. Specialiștii spun că o pensie poate fi considerată bună doar dacă depășește costul minim al vieții în localitatea respectivă. Astfel, aceeași sumă poate fi suficientă într-un oraș mic, dar insuficientă într-un centru mare.

În 2026, pensiile se împart în trei categorii: pensie de supraviețuire, sub 2.500 de lei, care abia acoperă cheltuielile și deseori necesită ajutor de la familie sau stat; pensie decentă, între 4.000 și 5.000 de lei, care acoperă utilități, mâncare, medicamente și cheltuieli neprevăzute, dar nu lasă loc de economii sau vacanțe; și pensie bună, peste 6.000 de lei, care asigură un trai fără griji, cu posibilitate de economii sau ajutor pentru nepoți.

Diferențele între orașe sunt mari: în București, o pensie decentă începe de la 5.200 de lei, iar una bună depășește 7.500 de lei; în Cluj-Napoca, una bună trece de 7.200 de lei. În orașe mai mici precum Reșița, Târgu Jiu sau Focșani, o pensie decentă este 3.600–3.900 de lei, iar una bună 4.700–4.800 de lei. În orașe medii ca Brașov, Iași, Constanța sau Sibiu, pensia bună ajunge la 6.400–6.500 de lei. Realitatea este că majoritatea pensionarilor din România se află în categoria de supraviețuire și nu au siguranță financiară.