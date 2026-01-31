Fost prim-ministru și fost lider al PNL, Theodor Stolojan, a declarat că pensia pe care o primește în baza contribuțiilor plătite de-a lungul carierei sale este mult sub nivelul pensiilor din magistratură, deși a ocupat funcții de conducere atât înainte de 1989, cât și în perioada de după schimbarea regimului.

Invitat la B1 TV, Stolojan a comentat și nemulțumirile exprimate în interiorul Partidului Național Liberal față de măsurile economice adoptate de executivul condus de premierul Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, există nemulțumiri în rândul mai multor categorii sociale, nu doar în partid, însă deciziile sunt considerate necesare pentru stabilitatea economică a țării.

Fostul premier a precizat că nu contestă obligația pensionarilor de a plăti contribuția la asigurările de sănătate pentru partea de pensie care depășește pragul stabilit de lege, considerând că este o practică normală. În schimb, el a criticat faptul că plafonul neimpozabil a rămas la același nivel, în condițiile în care inflația a redus puterea de cumpărare.

„Am o treime din pensia unui judecător şi am avut numai funcţii de conducere o lungă perioadă de timp, şi în socialism, şi după, da? Dar nu-s nemulţumit că plătesc 10% contribuţii de asigurări de sănătate la ce depăşeşte 3.000 de lei pensie, pentru că-i normal să plătesc. Suntem una din puţinele ţări din lume în care pensionarii nu plăteau contribuţii de asigurări de sănătate”, spune Theodor Stolojan.

Totodată, Stolojan a remarcat că salariul minim a fost majorat recent, în timp ce plafonul aplicat pensiilor nu a fost ajustat proporțional. În opinia sa, acest prag ar fi trebuit actualizat pentru a reflecta evoluția prețurilor.

Chiar dacă are propriile rezerve față de unele decizii, Theodor Stolojan susține că direcția actuală a Guvernului este cea de care România are nevoie în acest moment.