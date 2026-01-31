Plata pensiilor din sistemul public din România se face după reguli clare, stabilite de Casa Națională de Pensii Publice, în funcție de opțiunea beneficiarilor și de locul în care aceștia își au domiciliul.

Pensionarii pot alege între plata prin Poșta Română, plata în cont bancar sau, în cazul celor stabiliți peste hotare, plata în străinătate, în condiții reglementate prin acorduri internaționale.

Iată în continuare mai multe detalii privind toate aceste proceduri și reguli stabilite de CNPP (Casa Națională de Pensii Publice).

În sistemul public de pensii din România, drepturile bănești se achită lunar, în funcție de opțiunea exprimată de pensionar. Una dintre cele mai utilizate modalități rămâne plata prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română.

În cazul plăților curente, distribuirea pensiilor la domiciliul beneficiarilor se realizează în intervalul 1–15 ale lunii. Pentru pensionarii care nu sunt găsiți acasă și sunt avizați de factorul poștal, sumele aferente și documentul de plată pot fi ridicate de la ghișeele poștale, în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

Pentru plățile restante, calendarul este ușor diferit. Acestea sunt efectuate la domiciliul beneficiarilor în perioada 11–15 ale lunii. Și în acest caz, pensionarii avizați au posibilitatea să ridice banii și documentele de la oficiile poștale, în același termen de două zile lucrătoare după finalizarea plăților.

O altă opțiune este plata pensiei prin cont curent sau cont de card. Aceasta se face, de regulă, începând cu data de 12 a lunii, dar nu mai târziu de data de 13.

Autoritățile subliniază că pot exista mici diferențe de la o lună la alta, în funcție de zilele nelucrătoare sau de procesele interne ale instituțiilor bancare.

Pe lângă plata efectivă a pensiei, un element important îl reprezintă documentul de informare, cunoscut sub denumirea de talon de pensie. Acesta conține detalii despre suma încasată, eventuale rețineri și alte informații relevante privind drepturile de pensie.

Transmiterea talonului se face, de regulă, între 1 și 15 ale lunii, la domiciliul beneficiarilor, prin intermediul Poștei Române.

În cazul pensionarilor care nu sunt găsiți acasă și sunt avizați, documentul de informare poate fi ridicat de la ghișeele poștale, tot în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

Această procedură asigură accesul tuturor pensionarilor la informațiile privind drepturile lor, chiar și atunci când plata se face prin cont bancar, talonul fiind transmis separat de virarea efectivă a banilor.

O situație distinctă este cea a persoanelor care locuiesc în străinătate și solicită plata drepturilor de pensie din România prin intermediul unui mandatar. În acest caz, legislația impune depunerea unei procuri speciale la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a mandatarului sau de la ultimul loc de asigurare al titularului pensiei.

Procura specială trebuie autentificată conform prevederilor legale. Acest lucru se poate face fie de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, dacă legislația statului de reședință sau acordurile bilaterale permit acest lucru, fie de către notari publici din România, atât pentru cetățeni români, cât și pentru cetățeni străini.

De asemenea, documentul poate fi autentificat de notari publici din alte state semnatare ale Convenției de la Haga din 1961, cu condiția aplicării apostilei, sau în baza tratatelor și convențiilor de asistență juridică bilaterală la care România este parte.

Conținutul procurii este riguros stabilit. Aceasta trebuie să includă datele complete de identificare ale titularului dreptului la pensie, precum și ale mandatarului, obiectul mandatului și mențiunea expresă că mandatarul preia toate obligațiile care revin titularului.

Printre acestea se numără și obligația de a comunica, în termen de 15 zile, orice schimbare care ar putea duce la modificarea condițiilor de acordare sau de plată a pensiei.

Procura specială redactată într-o limbă străină trebuie să fie însoțită de traducere legalizată în limba română, la fel și apostila, atunci când este necesară. Valabilitatea procurii este limitată la maximum 18 luni de la data autentificării, ceea ce obligă titularii să reînnoiască periodic documentul.

Apostilarea reprezintă o procedură esențială pentru recunoașterea documentelor oficiale emise într-un stat și utilizate într-un alt stat, fără a mai fi necesară supralegalizarea prin consulate. România aplică această procedură din momentul aderării la Convenția de la Haga din 1961.

Apostila are forma unei ștampile pătrate, cu latura de 9 centimetri, identică în toate statele membre ale convenției. Aceasta se aplică direct pe documentul legalizat și poartă denumirea standard Apostille – Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.

Autoritățile precizează că documentele fără apostilă, atunci când aceasta este obligatorie, nu pot fi recunoscute în procedurile administrative din România.

Rolul apostilei este de a simplifica relațiile juridice internaționale și de a asigura un cadru unitar pentru recunoașterea actelor oficiale, inclusiv a procurilor speciale utilizate în domeniul pensiilor.

Pensionarii care nu mai au domiciliul în România pot opta pentru plata pensiei în străinătate, în condițiile prevăzute de lege. Plata drepturilor cuvenite acestora se face în baza instrumentelor juridice internaționale la care România este parte și poate fi realizată în moneda statului de domiciliu sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

Începând cu luna august 2008, beneficiarii sistemului public de pensii stabiliți în afara țării pot primi pensia direct în contul bancar declarat la casa teritorială de pensii unde se află dosarul lor.

Pentru a facilita acest proces, Casa Națională de Pensii Publice a încheiat un parteneriat cu Citibank Europe PLC Dublin, sucursala România, prin intermediul căruia pensiile și alte drepturi de asigurări sociale sunt transferate în străinătate.

Pentru a beneficia de exportul prestațiilor, titularii trebuie să transmită detaliile bancare complete, inclusiv numele așa cum este înregistrat la bancă, denumirea și adresa băncii, codul BIC/SWIFT și numărul IBAN.

Aceste informații pot fi transmise fie prin intermediul instituției de asigurări sociale din statul de domiciliu, fie prin completarea unei declarații de transfer în străinătate.

Declarația, împreună cu documentele justificative, poate fi depusă personal, prin mandatar cu procură specială sau transmisă prin poștă ori prin e-mail, scanată, la adresa oficială a casei teritoriale de pensii. Documentația trebuie să includă și o copie a actului de identitate al titularului, care să ateste locul de ședere permanentă.