Locuitorii Brașovului și vizitatorii orașului vor putea circula fără bilet în autobuzele RATBV în fiecare zi de vineri, începând cu 1 aprilie 2026. Decizia a fost aprobată de Consiliul Local, la propunerea primarului George Scripcaru, în cadrul ședinței desfășurate astăzi.

Facilitatea va fi disponibilă tuturor călătorilor, însă doar pe liniile urbane din municipiu. Traseele care leagă Brașovul de localitățile din zona metropolitană nu vor fi incluse în programul de gratuitate.

Reprezentanții Asociației de Transport Brașov au precizat că implementarea începe din aprilie pentru a permite ajustarea sistemului electronic de taxare utilizat de RATBV. Costurile generate de programul denumit „Vinerea Verde” vor fi suportate integral din bugetul local.

Aceeași dată marchează și introducerea unor facilități noi pentru persoanele în vârstă din municipiu. Pensionarii și seniorii cu venituri lunare de cel mult 3.600 de lei, dar și brașovenii care au împlinit 70 de ani, vor putea solicita un abonament metropolitan gratuit, emis pe cardul de transport.

Durata valabilității diferă în funcție de categorie: pensionarii și seniorii cu venituri sub plafonul stabilit vor primi abonamente valabile trei luni, în timp ce persoanele de peste 70 de ani vor beneficia de o valabilitate de un an. Aceste titluri permit călătoria pe toate rutele operate de RATBV în zona metropolitană.

Pentru seniorii și pensionarii cu venituri mai mari de 3.600 de lei se menține varianta reducerii de 50% la cumpărarea biletelor și abonamentelor. Până acum, gratuitatea era acordată doar celor cu venituri de maximum 3.500 de lei.

Primarul George Scripcaru a declarat că municipalitatea a analizat impactul financiar al acestor măsuri și că, în funcție de rezultate, programul ar putea fi extins și în zilele de sâmbătă și duminică.

Edilul a explicat că noile reguli urmăresc și corectarea situațiilor în care anumite persoane au beneficiat de facilități fără a îndeplini condițiile legale, aspect semnalat anterior de Curtea de Conturi. În viitor, toate reducerile și gratuitățile vor fi acordate prin carduri de transport, iar decontarea către operator se va face numai în baza validărilor efective ale călătoriilor.