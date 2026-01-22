Pensionarii care așteaptă biletele pentru sejururile balneare subvenționate au întârzieri de până la trei luni. Cererile au fost depuse, dar procedurile administrative și contractele încă în desfășurare încetinesc procesul.

Conform unor surse de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), biletele nu au fost încă eliberate și este posibil ca procesul să fie blocat până la mijlocul lunii martie. Sursa a spus că mai multe detalii despre bilete vor fi disponibile în jurul datei de 1 februarie și că în această perioadă CNPP face contractele necesare. Ea a adăugat pentru newsweek.ro că până pe 15 martie nu se așteaptă nicio mișcare privind biletele, dar că cererile vor fi primite în continuare.

Până acum, pe site-ul web al CNPP nu sunt informații despre costurile sejururilor pentru 2026, iar pe paginile de Facebook ale caselor de pensii nu apar detalii despre grupurile de pensionari care vor merge la tratament.

Persoanele în vârstă care merg în stațiuni turistice pot primi o subvenție mare pentru bilet, diferența fiind calculată în funcție de pensia fiecăruia. Pensionarii pot participa la serii lunare în stațiuni montane sau la mare, în funcție de problemele de sănătate – reumatism, boli de inimă sau recuperare. Fiecare pensionar poate primi un singur bilet pe an, fie că este gratuit sau cu contribuție proprie.

Un sejur de 16 zile, care include masă, cazare și tratament timp de 12 zile, costă în jur de 3.000 de lei. Executivul subvenționează aproximativ 2.000 de lei din această sumă, iar reducerea finală depinde de pensia fiecărui pensionar: cu cât pensia este mai mică, cu atât subvenția este mai mare.

Banii pentru biletele de tratament balnear sunt plătiți prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), din fondurile prevăzute în bugetul pentru 2026. Plata se face direct către hotelurile și centrele de tratament. Contribuția pensionarilor se calculează astfel:

cei cu pensie mai mică sau egală cu salariul minim pe economie plătesc 55% din pensia lunii anterioare;

cei cu pensie mai mare decât salariul minim plătesc 70% din pensia netă.

În 2025, aproximativ 19.210 bilete (15% din total) au fost date gratuit unor persoane cu drepturi speciale: veterani, văduve de război, persoane persecutate politic, invalizi sau persoane cu dizabilități. Câteva exemple de prețuri pentru sejururi balneare:

Amara / Hotel Parc – 2.600 lei

Călimănești / Hotel Traian – 2.500 lei

Eforie Sud / Hotel Amalia – 2.500 lei

Herculane / Hotel Cerna – 2.500–2.600 lei

Geoagiu Băi / Hotel Aida – 2.600 lei

Govora – 2.500–2.600 lei, în funcție de hotel

Uneori, un sejur poate fi mai scump decât pensia medie, care este acum de aproximativ 2.400 lei net. Prețurile pot fi diferite în 2026. Pentru a obține un bilet de tratament, pensionarii trebuie să depună: