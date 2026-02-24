În blocuri sau clădiri cu mai multe unități, este frecvent ca un apartament sau spațiu să fie deținut de mai mulți proprietari, aceștia fiind numiți ”coproprietari”, anunță avocatul Gelu Pușcaș într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook numită ”Consultanță Asociații Proprietari”.

Astfel, expertul în litigii privind asociațiile de proprietari spune că mulți confundă rolul asociației de proprietari în astfel de situații, considerând că aceasta poate soluționa disputele interne.

Conform Legii 196/2018, articolul 7, asociația nu intervine în conflictele dintre coproprietari. Relațiile dintre aceștia sunt reglementate prin Codul Civil și dreptul comun, nu prin hotărârile asociației.

Un subiect frecvent întâlnit este modul de convocare a adunării generale atunci când o unitate de proprietate are mai mulți coproprietari.

Este important de reținut că aceasta se face la nivelul unității, nu individual pentru fiecare coproprietar. Fiecare unitate de proprietate are un singur vot în cadrul adunării generale, indiferent de numărul de coproprietari, iar această regulă este confirmată atât de instanțe, cât și de articolul 49 alin. 3 lit. a din Legea 196/2018.

Prin respectarea acestor reguli, procesul de convocare rămâne simplu și clar, evitând confuziile legate de reprezentarea unităților în cadrul adunărilor generale.

Fiecare unitate de proprietate are un singur vot, indiferent de numărul de coproprietari. În situația în care coproprietarii nu se pun de acord asupra modului de exprimare a votului, problema se rezolvă conform dreptului comun, prevăzut de Codul Civil.

Asociația de proprietari nu poate decide în locul coproprietarilor, ci doar înregistrează votul exprimat. Această abordare protejează interesele tuturor coproprietarilor și asigură o desfășurare corectă și transparentă a adunărilor generale.