Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a informat recent că va propune Consiliului General un proiect privind actualizarea preţului chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuinţe administrate de Administraţia Fondului Imobiliar. În prezent, chiriile variază de la 115 lei lunar pentru o garsonieră la 171 lei lunar pentru un apartament cu trei camere.

Tariful de bază de 8 lei/mp se va aplica pentru suprafaţa locuibilă, dar şi pentru suprafaţa antreului, culoarului, verandei, bucătăriei, camerei de baie sau debaralei, precum şi pentru suprafaţa teraselor, pivniţelor sau boxelor. Pentru suprafaţa garajelor, tariful de bază va fi de 10 lei/mp.

Primăria Capitalei a informat că preţul ar urma să crească de la 0,85 lei/mp, cât este în prezent, la 8 lei/mp, sumă care va fi ulterior înmulţită cu coeficientul de zonă.

Proiectul care va fi dezbătut de CGMB prevede aprobarea contractului-cadru de închiriere a locuinţelor convenabile aflate în administrarea entităţilor juridice care funcţionează în baza hotărârilor CGMB.

Contractele de închiriere ajunse la termen se vor prelungi cu cinci ani, dacă locatarii au plătit la zi toate obligaţiile, respectiv chiria, întreţinerea şi utilităţile. De asemenea, aceştia vor trebui să prezinte actul de identitate şi dovada veniturilor.

Valabilitatea contractelor de închiriere va fi de cinci ani de la data încheierii noii convenţii, cu posibilitatea de prelungire pentru aceeaşi perioadă.

Noile tarife se vor aplica şi pentru locuinţele sociale şi locuinţele de necesitate aflate în administrarea entităţilor juridice care funcţionează în baza hotărârilor CGMB, cu respectarea prevederilor legale.

Contractele de închiriere vor fi reziliate înainte de termenul stabilit în situaţiile în care locatarul nu achită timp de trei luni consecutiv chiria sau obligaţiile ce îi revin din cheltuielile comune, a provocat stricăciuni însemnate locuinţei ori are un comportament care face imposibilă convieţuirea cu celelalte persoane din imobil.

Potrivit primarului general Ciprian Ciucu, chiriile pentru locuinţele administrate de Administraţia Fondului Imobiliar nu au mai fost actualizate din anul 2007.

Edilul a precizat, într-o postare pe Facebook publicată în urmă cu două săptămâni, că anul trecut AFI/PMB a încasat din chirii aproximativ 50 de milioane de lei, iar în urma actualizărilor se estimează încasări de circa 500 de milioane de lei. Acesta a anunţat că va promova proiectul pe ordinea de zi.

„Anul trecut, AFI/PMB a încasat din chirii cca. 50 de milioane de lei. În urma acestor actualizări, estimăm că AFI va încasa cca. 500 milioane de lei. Nu este deloc puţin! Voi promova acest proiect pe ordinea de zi”, a transmis Ciucu în postarea de acum două săptămâni.

Conform datelor prezentate de primarul general, chiria pentru o garsonieră este în prezent de 115 lei pentru aproximativ 35 de metri pătraţi. După actualizare, aceasta ar urma să ajungă la 980 de lei în zona A, zona centrală, şi la 560 de lei în zona C.

Pentru un apartament cu două camere, chiria actuală este de 147 de lei pentru 56 de metri pătraţi. Se propune majorarea la 1.568 de lei în zona centrală şi la 896 de lei în zona C.

În cazul unui apartament cu trei camere, de la 171 de lei pentru 70 de metri pătraţi, se vizează o creştere la 1.960 de lei în zona centrală şi la 1.120 de lei în zona C.