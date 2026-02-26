Piața imobiliară și costurile ridicate ale spațiilor comerciale îi determină pe mulți proprietari să valorifice apartamentele în alt mod decât cel rezidențial. Printre cele mai frecvente transformări se numără:

-birouri pentru activități administrative sau consultanță

-cabinete medicale, stomatologice, psihologice

-saloane de înfrumusețare sau terapii alternative

-ateliere, studiouri sau puncte de lucru

În practică, această opțiune apare atât în cazul proprietarilor persoane fizice, cât și al firmelor care închiriază spații în condominii.

Un apartament are, prin documentația cadastrală și prin acordurile din condominiu, o destinație clară: locuință. Orice utilizare permanentă pentru activități economice sau profesionale poate fi considerată schimbare de destinație.

Regimul este stabilit de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, care prevede că modificarea destinației este permisă doar cu respectarea unor condiții.

În situația în care activitatea presupune schimbarea destinației din locuință în spațiu profesional, este necesar acordul scris al vecinilor direct afectați.

În practică, „vecinii direct afectați” sunt considerați proprietarii apartamentelor, situate în stânga, situate în dreapta, situate deasupra, situate dedesubt

Acordul trebuie exprimat în scris, nu verbal, și este necesar în special atunci când activitatea desfășurată poate genera zgomot, trafic intens de persoane, vibrații, mirosuri sau poate implica modificări ale instalațiilor ori ale structurii spațiului.

Pe lângă acordurile individuale, proprietarul trebuie să obțină și aprobarea Asociației de Proprietari. Aceasta se acordă prin vot în adunarea generală.

Asociația analizează impactul asupra:

-liniștii și confortului locatarilor

-utilizării spațiilor comune

-siguranței clădirii

-respectării regulamentului intern

Fără acest vot, schimbarea destinației poate fi contestată ulterior.

Chiar dacă proprietarul nu face lucrări de construcții, acordul este necesar dacă activitatea schimbă modul de utilizare al spațiului.

Exemple:

-cabinet cu program zilnic și flux de clienți

-salon cu echipamente zgomotoase

-birou cu angajați și trafic constant

În funcție de domeniul de activitate desfășurat în apartament, pot fi necesare documente suplimentare, precum autorizația de funcționare emisă de primărie, avizul sanitar (DSP) în cazul cabinetelor medicale, avize profesionale de la organismele competente și, în anumite situații, avize PSI.

Pentru activitățile economice, este obligatorie înregistrarea punctului de lucru la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Dacă amenajarea implică lucrări precum: modificări de compartimentare, intervenții asupra pereților, modificări ale instalațiilor sau schimbări de acces, poate fi necesară autorizație de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Schimbarea destinației fără acorduri și autorizații poate avea consecințe serioase. Proprietarul se poate confrunta cu sesizări din partea Asociației de Proprietari, reclamații formulate de vecini, amenzi contravenționale, litigii civile, suspendarea activității și chiar obligația de readucere a spațiului la destinația inițială. În unele situații, autoritatea locală poate refuza eliberarea autorizației de funcționare dacă documentația depusă nu este completă.

Printre cele mai comune situații care generează conflicte se numără funcționarea spațiului fără acordul vecinilor, desfășurarea unor activități zgomotoase în imobile rezidențiale, utilizarea excesivă a spațiilor comune și realizarea de modificări interioare fără autorizație.

Așadar, pentru evitarea riscurilor juridice, proprietarii ar trebui să clarifice dacă activitatea propusă presupune schimbarea destinației locuinței, dacă sunt necesare acorduri scrise, ce prevederi conține regulamentul asociației, care sunt obligațiile fiscale și comerciale aplicabile și dacă se impune obținerea unor avize sau autorizații.