Analiza realizată de Storia arată că România a înregistrat o creștere de 13,7% a numărului total de locuințe între recensămintele din 2011 și 2021, ajungând la peste 9,9 milioane de unități. În același interval, ritmul de majorare a locuințelor neocupate a fost semnificativ mai accelerat, urcând cu 76,4% și depășind pragul de 2,5 milioane de unități.

Acest dezechilibru indică o tendință structurală importantă a pieței rezidențiale, mai ales în contextul în care prețurile locuințelor au avansat constant în marile orașe.

În Capitală, fondul locativ a ajuns la aproape 1,04 milioane de locuințe în 2021, ceea ce înseamnă o creștere de 22,6% față de 2011. Mult mai rapid a evoluat însă numărul locuințelor nelocuite, care a crescut cu 137,5% și a depășit 218.000 de unități.

Această dinamică a condus la dublarea ponderii locuințelor neocupate, de la 10,9% în 2011 la 21,1% în 2021. Chiar și așa, Bucureștiul rămâne printre zonele urbane cu una dintre cele mai reduse ponderi ale locuințelor goale raportat la marile piețe imobiliare.

Fenomenul apare într-o perioadă în care prețurile locuințelor au înregistrat avansuri semnificative. Storia amintește că prețul mediu al unei locuințe din București a crescut cu aproximativ 70% între 2019 și 2025, ajungând în jurul valorii de 2.000 de euro pe metru pătrat.

În alte centre urbane, ritmul a fost chiar mai alert. În Cluj-Napoca, creșterea a fost de 93%, în timp ce Brașov și Sibiu au consemnat dublări ale prețurilor. Evoluții consistente au fost observate și în Constanța, Craiova sau Oradea.

„Într-o piață imobiliară caracterizată în ultimii ani de creșteri constante ale prețurilor în toate marile orașe ale țării, valorificarea locuințelor nelocuite ar putea contribui la îmbunătățirea accesibilității locuirii prin creșterea ofertei de locuințe disponibile pentru vânzare și închiriere. De aceea, este important să avem informații despre câte locuințe sunt nelocuite, cum a evoluat în timp acest indicator și, mai ales, să înțelegem cauzele care au condus la acest fenomen”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group.

Datele recensământului arată o creștere accelerată a fondului locativ în județul Ilfov, unde numărul total de locuințe a urcat cu 89% în zece ani. În 2021, aproape 282.000 de unități erau înregistrate în județ, dintre care aproximativ 80.000 figurau ca nelocuite.

În mediul urban din Ilfov, evoluția este și mai vizibilă, numărul locuințelor neocupate triplându-se față de 2011.

Iași se remarcă prin cea mai mare creștere a numărului de locuințe nelocuite. Fondul locativ al județului a crescut cu 31,2%, însă numărul locuințelor goale a ajuns la peste 127.000 de unități, de aproape trei ori mai mult decât în 2011. Ponderea acestora în totalul fondului locativ depășește 31%.

Analiza Storia evidențiază că numărul locuințelor neocupate a crescut în toate județele României, fără excepție. Chiar și în județele cu evoluții rezidențiale moderate, indicatorul locuințelor nelocuite a urmat o traiectorie ascendentă.

Creșterea este asociată cu mai mulți factori, printre care migrația externă, relocarea internă către centrele economice mari, locuințele rămase moștenire, dar și achizițiile realizate strict în scop investițional. Analiza menționează și situațiile de închiriere fără forme legale, care pot influența statistica oficială.