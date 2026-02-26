Mircea Geoană a afirmat într-o intervenție la Europa FM că principala problemă actuală este faptul că Republica Moldova a reușit să rămână stabilă în fața unui asalt puternic din partea intereselor Federația Rusă, lucru pe care l-a apreciat.

El a menționat că și România a gestionat bine situația, având un rol relativ important. În același timp, a subliniat că înaintea unei decizii privind aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să rezolve problema Transnistriei, care în prezent nu este soluționată.

„Principala problemă pe care o avem, şi mulţumim şi ucrainenilor pentru asta, este că Republica Moldova a rămas în picioare în faţa unui asalt cumplit din partea intereselor Federaţiei Ruse. Şi acest lucru este, efectiv, de lăudat. Şi noi am jucat mai bine jocul, pentru că şi noi jucăm un rol relativ important. Ei au de rezolvat înainte de o decizie cu privire la Uniunea Europeană, problema Transnistriei, care nu este rezolvată”, a declarat Mircea Geoană la Europa FM.

Referindu-se la un eventual referendum pentru unirea României cu Republica Moldova, Geoană a reiterat că apropierea Chișinăului de Europa este direcția potrivită în această etapă. Doar în momentul în care vor exista condițiile necesare, atât pe plan intern, în cele două state, cât și pe plan extern, o asemenea ipoteză ar putea fi luată în calcul.

În opinia sa, lansarea acestei teme acum nu ajută nici România, nici cetățenii moldoveni și nici interesul superior al națiunii române, care rămâne legată de ceea ce cele două state au în comun.

„Cred că paşii corecţi în clipa de faţă sunt o apropiere a Republicii Moldova de Europa, şi când condiţiile vor fi create, dacă vor fi create, şi interne, de ambele părţi, şi externe, geopolitic, de ce nu, nu cred că este o ipoteză de neluat în seamă, dar a începe cu ea, astăzi, este efectiv o dinamică care nu ajută pe nimeni. Nici pe noi, nici pe moldoveni şi nici interesul superior al naţiunii noastre, care evident rămâne întotdeauna ancorată în ceea ce avem împreună cu aceştia”, a spus Geoană.

Fostul oficial NATO a adăugat că este nevoie de convingerea celor peste un milion de persoane din Republica Moldova care dețin cetățenie română că acest statut nu reprezintă doar un avantaj pragmatic.

El a explicat că obținerea cetățeniei române nu ar trebui privită exclusiv ca o oportunitate de a avea pașaport românesc și, implicit, acces la piața muncii din spațiul european, ci ca o apartenență asumată, indiferent dacă formula actuală a relației dintre cele două state va rămâne neschimbată sau va evolua în viitor.

Geoană a mai arătat că există încă multă muncă de făcut pentru consolidarea acestei convingeri, însă a apreciat că în ultima perioadă, inclusiv președintele Maia Sandu și guvernele recente de la Chișinău au contribuit la o apropiere mai profundă între cele două maluri ale Prutului.