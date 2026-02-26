Sondajul evidențiază că pozițiile privind unirea Republicii Moldova cu România au rămas în mare parte stabile, în pofida declarației publice făcute de Maia Sandu. La întrebarea dacă și-au schimbat opinia după această afirmație, 65% dintre cei chestionați au răspuns că nu și-au modificat punctul de vedere. În schimb, 17% au declarat că poziția lor a devenit mai nefavorabilă, iar 15% spun că au o opinie mai favorabilă față de unire.

Gradul de informare asupra subiectului este ridicat. La întrebarea: ”Până la momentul acestei discuţii, dvs. aţi auzit despre declaraţia Maiei Sandu potrivit căreia ar vota „DA” la un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu România?”, 78% dintre respondenți au răspuns afirmativ, în timp ce 28% au declarat că nu au auzit despre această declarație.

Percepțiile asupra naturii declarației sunt diverse. 34% consideră că a fost vorba despre o opinie personală a Maiei Sandu, 26% o cataloghează drept o greșeală, 13% o văd ca pe un semnal politic intenționat, iar 11% o definesc drept o exprimare a unei opinii politice într-un cadru democratic.

În plus, 18,6% dintre respondenți cred că a fost o strategie menită să distragă atenția de la lipsa progresului pe direcția integrării pro-europene, 17,3% spun că președinta și-a exprimat sincer convingerile personale, 16,7% o consideră o comunicare neinspirată, 15% afirmă că a fost menționată ca soluție în contextul unui posibil avans al Rusiei spre Moldova, iar 10,7% cred că scopul a fost generarea unei dezbateri publice. 20% nu știu sau nu au oferit un răspuns.

În plan emoțional, 19,7% dintre participanți afirmă că declarația le-a provocat speranță, 17% spun că au simțit îngrijorare, iar 16% vorbesc despre nemulțumire. În ceea ce privește imaginea președintei, 55% declară că opinia lor nu s-a schimbat, 28% spun că și-au modificat percepția în sens negativ, iar 14% în sens pozitiv. Totodată, 33% consideră că declarația o afectează pe Maia Sandu, iar 21% cred că o ajută.

Pe componenta constituțională, 46% dintre respondenți apreciază că prin această declarație Maia Sandu a încălcat prevederile Constituției, 37% consideră că nu există o încălcare, iar 17% nu știu sau nu răspund. În același timp, 44% cred că este inacceptabil ca un președinte să susțină public idei considerate contrare statalității Republicii Moldova, în timp ce 37% consideră că declarația reprezintă o exprimare permisă de cadrul democratic și constituțional.

Referitor la posibile reacții instituționale, 27% dintre respondenți se declară în favoarea inițierii procedurilor de demitere prin referendum, 24% susțin protejarea dreptului președintelui de a-și exprima opiniile politice, 24% consideră necesară solicitarea unei clarificări din partea Curții Constituționale, 9% apreciază că este legitim ca politicienii să critice public declarația, iar 7% susțin adoptarea unei declarații oficiale de dezaprobare în Parlament. În plus, 60% nu sunt de acord ca principalele funcții în stat să fie deținute de persoane cu dublă cetățenie, în timp ce 35% se declară de acord cu această situație.

Datele sondajului conturează și opțiunile electorale ale cetățenilor în cazul unor referendumuri privind direcția strategică a țării. Întrebarea adresată a fost: ”Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere să votaţi) cu privire la … Dvs. aţi vota pentru sau contra?”, temele fiind aderarea la Uniunea Europeană, unirea cu România și aderarea la NATO.

În ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, 44% dintre respondenți ar vota „pentru”, iar 35% „împotrivă”, restul fiind nehotărâți sau fără răspuns. În cazul unirii cu România, 30% ar vota în favoare, în timp ce 52% s-ar pronunța împotrivă, ceea ce confirmă o majoritate clară contra acestei opțiuni.

În privința aderării la NATO, peste 50% dintre cei chestionați ar vota împotrivă, potrivit datelor incluse în sondaj. Cercetarea a fost realizată la comanda Independent News, prin interviuri față în față, desfășurate în limbile română și rusă, de 37 de operatori din rețeaua IMAS. Marja maximă de eroare este de ±3%.