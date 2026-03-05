În emisiunea online moderată de Robert Turcescu, azi, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Octavian Hoandră a vorbit și despre un aspect pe care îl consideră a-i fi favorabil lui Donald Trump. Este vorba despre politica republicanului, una conservatoare, care vine să stăvilească un tsunami progresist care a asediat întreaga omenire în ultimii ani.

„Tocmai asta e, că am încredere în, nu știu dacă în Donald Trump, dar am încredere că cineva va trebui să facă chestia asta. Dacă Dumnezeu îl alege pe Donald Trump, e exact problema lui, mă depășește. Nu știu, dar nu mi-e permis mie ca om să știu ce hotărăște. șeful mare. Dar nu pot să nu văd că a fost la un milimetru ca glonțul să-i să fie în cap”, a spus Hoandră.

Care a dat exemple de situații ieșite din comun, care țin de curentul progresist manifestat în ultimii ani. Îmbrățișat de „neomarxiști”, care au acțiuni ce nu pot să fie contestate, după cum a afirmat invitatul lui Robert Turcescu. „Și văd că se luptă cu neomarxiștii și cu toți diliii ăștia care fac din om ou în WC-ul. Mai mult decât oameni sunt ca niște WC-uri ambulante, mă.

Pot face orice, oricând, fără să dea socoteală, fără să aibă un minim de comportament. Păi când ajungi să pui ca directivă ca niște copii de patru ani să fie învățați la școală să se masturbeze, păi deja ceva nu-i în regulă.

Deja antichristul este, cum să zic, stafia antichristului. Deci evoluția demonului, evoluția lui Lucifer de la Marx până la Soros, cele oameni providențiale. Și lumea e atât de sensibilizată încât caută peste tot semnificațiile astea. Ba cul luna, ba corespondențe în Biblie.

Și e perfect de înțeles. Și uneori chiar sunt. Nu poți să faci stelele să cadă toate într-o ploaie. Nu poți să faci întuneric, când de fapt trebuie să fie lumină”, a mai afirmat Octavian Hoandră.

Iar atentatele din care Donald Trump a scăpat cu viață pot fi interpretate și într-o cheie a intervenției Divinității, a mai spus Hoandră. „Sigur că îmi vine foarte ușor să interpretez faptul că Trump a scăpat ca să salveze lumea asta, că uneori mi se pare că lumea nu mai poate fi salvată. Când îi văd pe drăcușori ăștia mici”.

Robert Turcescu a intervenit și a dat o altă interpretare a faptului că liderul de la Casa Albă nu a fost asasinat și a scăpat cu viață. Îți spun, din contră, că suntem într-un joc de oglinzi. Unii spun, din contră, Trump este cel care o să distrugă lumea asta în care trăim”.