Victor Ponta a afirmat că, în opinia sa, România a traversat de-a lungul istoriei perioade în care puterea a fost influențată din exterior și a comparat situația politică actuală cu acele momente istorice.

„Trebuie! Da, știți cum! România a îndurat mulți ani fanarioți ca acești useriști, oameni trimiși din afară. Oamenii erau trimiși de la Istanbul, ăștia sunt trimiși de la Bruxelles. Au îndurat comuniști trimiși de la Moscova, acum îi îndură pe useriști. Sigur că ar trebui și nu sunt doar eu, ci suntem mulți care credem că România trebuie eliberată”, a declarat Victor Ponta pentru România TV.

Fostul premier a comentat și asupra controverselor privind numirile din sistemul de justiție, afirmând că există presiuni pentru ocuparea unor funcții cheie de către anumite persoane.

„Uitați-vă, vă rog, am văzut scandalul în paralel cu numirile la parchete. Ați văzut cum au sărit hienele pe președintele Nicușor Dan să își pună ei procurorii să ne facă dosare celor care spunem adevărul”, a declarat Victor Ponta.

Victor Ponta a declarat că scoaterea USR de la guvernare nu va fi un proces simplu și a susținut că partidul are, în opinia sa, un impact negativ asupra societății.

„Sigur că va fi o bătălie foarte grea pentru că acești neoameni de la USR vor răul României. Rolul lor a fost de la început să aducă România în genunchi, să ne fure resursele naturale, să ne ia demnitatea ca oameni și să ne pună pe post de sclavi”, a declarat Ponta.

Fostul premier a afirmat că speră ca partidele politice să depășească conflictele și să colaboreze pentru îndepărtarea USR de la guvernare.

„Eu tot sper că și celelalte partide politice, văzând ura împotriva copiilor, minciuna fără limite și veninul cu care inundă societatea, să se trezească. Și cei de la PSD, PNL, UDMR și AUR se gândesc: ăștia ne urăsc pe toți, ăștia vor să ne distrugă viața părinților noștri, a copiilor noștri. E momentul să lăsăm deoparte disputele politice și să salvăm România din ghearele acestor hiene”, a mai spus Victor Ponta.

Fostul premier Victor Ponta a sugerat că în Parlament există parlamentari și independenți dispuși să susțină un guvern fără USR, dacă liderii politici ar avea curajul necesar pentru a lua această decizie. El a mai afirmat că, în opinia sa, USR reprezintă „un cancer politic” care ar trebui eliminat din viața publică.

„Nu cu ură! Am făcut mari eforturi să nu mă las contaminat de ura lor, de minciunile lor. Atunci devenim ca ei, niște neoameni. Vorbim de o operație chirurgicală, să extirpăm un cancer care nu are legătură cu România. E din afară, ne otrăvește, face rău copiilor, părinților noștri.”

Acesta a afirmat că liderii partidelor ar trebui să manifeste curaj pentru a modifica actuala formulă politică, subliniind că, potrivit opiniei sale, conducătorii PSD și PNL s-au confruntat cu persoane care îi ostilizează atât pe ei, cât și pe ceilalți, și care ar fi capabile de orice.