Scandalul privind repatrierea fiicei fostului premier Victor Ponta din Dubai a generat reacții puternice în spațiul public, după ce au apărut informații potrivit cărora ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ar fi dispus scoaterea acesteia de pe lista românilor repatriați.

În acest context, avocatul Gheorghe Piperea susține că situația depășește nivelul unei simple controverse administrative și ar putea avea implicații penale. În opinia sa, decizia de a exclude copilul de pe lista persoanelor repatriate din Dubai cu un avion plecat din Oman ridică serioase semne de întrebare. Potrivit avocatului, dacă această decizie a fost luată din considerente politice sau de imagine, cazul ar putea fi încadrat juridic drept abuz în serviciu.

Intervenind sâmbătă seară la România TV, Piperea a explicat că, inițial, a considerat că situația ar putea fi încadrată la o infracțiune de lăsare fără ajutor a unui minor. Ulterior însă, după analiza circumstanțelor, acesta spune că a ajuns la concluzia că fapta ar putea reprezenta un abuz în serviciu.

„Este un caz penal. Inițial, am spus că este o simplă infracțiune de lăsare fără ajutor a unui minor. După aceea însă am ajuns la concluzia că este mult mai mult; este un abuz în serviciu! Implică și o disciminare pe criterii politice și pare să fie vorba și despre un șantaj, dat fiind tonul pe care s-ar fi spus… (dispoziția de scoaterea a fiicei lui Ponta despre lista de repatriere – n.r.)”, a spus Gheorghe Piperea.

Avocatul a sugerat că decizia ar putea fi motivată politic, afirmând că eliminarea fiicei lui Victor Ponta de pe lista repatrierilor ar fi fost făcută din considerente legate de imagine. În opinia sa, dacă aceste suspiciuni se confirmă, cazul ar trebui analizat din perspectivă penală.

În același context, Gheorghe Piperea a formulat critici extrem de dure la adresa formațiunii politice din care face parte ministrul Oana Țoiu. Avocatul a afirmat că modul în care a fost gestionată situația ar indica o problemă serioasă de responsabilitate morală și politică.

În cadrul aceleiași intervenții, Piperea a folosit termeni foarte duri pentru a descrie ceea ce consideră a fi atitudinea reprezentanților USR în acest caz.

„Vorbim nu despre o mișcare politică, ci despre sociopatie. Partea de responsabilitate morală este cea mai gravă dintre toate. Este un comportant nazistoid!”, a spus Piperea.

Scandalul a căpătat o dimensiune și mai amplă după ce Daciana Sârbu, mama Irinei Ponta, a anunțat public că intenționează să depună o plângere penală împotriva ministrului Afacerilor Externe. Demersul ar urma să vizeze decizia prin care fiica fostului premier ar fi fost eliminată de pe lista repatrierilor organizate de statul român.

În încercarea de a obține și punctul de vedere al ministrului, Oana Țoiu a fost contactată telefonic în direct într-o emisiune televizată, însă aceasta nu a răspuns apelului.

Fostul premier Victor Ponta a intervenit public în aceeași zi pentru a clarifica circumstanțele în care fiica sa s-ar fi aflat pe lista repatrierilor organizate pentru românii aflați în Orientul Mijlociu. Ponta a precizat că nu a intervenit în niciun fel pentru ca Irina Ponta să beneficieze de un tratament preferențial.

Potrivit fostului prim-ministru, fiica sa îndeplinea toate condițiile stabilite de Ministerul Afacerilor Externe pentru repatrierea cetățenilor români blocați în zonă. El a afirmat că decizia de a nu i se permite să urce în avion ar fi fost luată ulterior de ministrul Oana Țoiu.

Victor Ponta a susținut că motivul invocat pentru excluderea fiicei sale ar fi fost legat de riscul unei probleme de imagine pentru minister.

Fostul premier a explicat că Irina Ponta nu ar fi beneficiat de niciun fel de prioritate și că a fost inclusă pe listă în aceleași condiții ca și ceilalți cetățeni români aflați în situații similare.

Declarațiile lui Ponta au venit după ce purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a afirmat că instituția a respectat criteriile stabilite pentru îmbarcarea cetățenilor români blocați în Orientul Mijlociu și că procedurile au fost aplicate conform regulilor în vigoare.