Adrian Câciu, fost ministru PSD al Finanțelor, a transmis un avertisment foarte serios privind evoluțiile economice internaționale, susținând că lumea ar fi intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, acesta a atras atenția că șocul economic actual ar putea depăși ca amploare episoadele din 1973, criza financiară din 2008 sau perioada pandemiei.

Adrian Câciu a afirmat că evenimentele recente ar putea declanșa o criză mult mai amplă decât cele traversate în ultimele decenii.

În opinia sa, situația nu ar fi legată doar de evoluția prețurilor sau de problemele din lanțurile de aprovizionare, ci ar afecta întregul ecosistem financiar global.

Adrian Câciu a explicat că șocul ar proveni dintr-o problemă de aprovizionare care s-ar transmite rapid în toate piețele de bunuri tranzacționabile și ar avea efecte asupra derivatelor financiare, acțiunilor și marilor fonduri de investiții.

În acest context, fostul ministru și-a exprimat speranța că evoluțiile se vor stabiliza, însă a subliniat că, în cazul în care criza se va adânci, discuțiile despre deficite și datorii publice ar putea deveni secundare, deoarece guvernele ar ajunge să își concentreze bugetele pe măsuri de supraviețuire economică.

Fostul ministru al Finanțelor a susținut că, în România, dezbaterea publică este concentrată pe subiecte limitate, precum prețul carburanților, în timp ce imaginea de ansamblu ar fi mult mai complexă.

În opinia lui Adrian Câciu, bugetul actual al României nu ar avea o viziune clară pentru provocările care ar putea urma în contextul internațional tensionat.

Câciu a argumentat că bugetul ar trebui practic rescris pentru a ține cont de noile riscuri economice. El a atras atenția și asupra creșterii dobânzilor la titlurile de stat, care ar fi depășit pragul de 7%, pe care o consideră un semnal al presiunilor financiare tot mai mari.

În final, Adrian Câciu a transmis că avertismentul său nu are scopul de a crea panică, ci de a determina autoritățile să reacționeze mai rapid.

Potrivit acestuia, dacă bugetul ar fi construit pe o țintă de deficit de 6,2% fără a lua în calcul contextul internațional actual, România ar risca să intre într-un colaps economic.