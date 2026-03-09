Adrian Câciu avertizează asupra unei posibile crize financiare globale fără precedent
Adrian Câciu, fost ministru PSD al Finanțelor, a transmis un avertisment foarte serios privind evoluțiile economice internaționale, susținând că lumea ar fi intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie.
Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, acesta a atras atenția că șocul economic actual ar putea depăși ca amploare episoadele din 1973, criza financiară din 2008 sau perioada pandemiei.
Adrian Câciu a afirmat că evenimentele recente ar putea declanșa o criză mult mai amplă decât cele traversate în ultimele decenii.
În opinia sa, situația nu ar fi legată doar de evoluția prețurilor sau de problemele din lanțurile de aprovizionare, ci ar afecta întregul ecosistem financiar global.
Adrian Câciu a explicat că șocul ar proveni dintr-o problemă de aprovizionare care s-ar transmite rapid în toate piețele de bunuri tranzacționabile și ar avea efecte asupra derivatelor financiare, acțiunilor și marilor fonduri de investiții.
În acest context, fostul ministru și-a exprimat speranța că evoluțiile se vor stabiliza, însă a subliniat că, în cazul în care criza se va adânci, discuțiile despre deficite și datorii publice ar putea deveni secundare, deoarece guvernele ar ajunge să își concentreze bugetele pe măsuri de supraviețuire economică.
Lipsa unei strategii bugetare pentru România
Fostul ministru al Finanțelor a susținut că, în România, dezbaterea publică este concentrată pe subiecte limitate, precum prețul carburanților, în timp ce imaginea de ansamblu ar fi mult mai complexă.
În opinia lui Adrian Câciu, bugetul actual al României nu ar avea o viziune clară pentru provocările care ar putea urma în contextul internațional tensionat.
Câciu a argumentat că bugetul ar trebui practic rescris pentru a ține cont de noile riscuri economice. El a atras atenția și asupra creșterii dobânzilor la titlurile de stat, care ar fi depășit pragul de 7%, pe care o consideră un semnal al presiunilor financiare tot mai mari.
În final, Adrian Câciu a transmis că avertismentul său nu are scopul de a crea panică, ci de a determina autoritățile să reacționeze mai rapid.
Potrivit acestuia, dacă bugetul ar fi construit pe o țintă de deficit de 6,2% fără a lua în calcul contextul internațional actual, România ar risca să intre într-un colaps economic.
Postarea integrală: „Dacă se croiește bugetul pe acel 6,2%, în contextul internațional actual, România intră în colaps!”
„Brace for impact!
De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie.
Mult mai ampla decat 1973, mult mai amplă decat 2008 sau pandemia.
Nu este doar despre prețuri sau lanturi de aprovizionare, este despre întregul ecosistem financiar.
Sa speram că se va opri.
Daca nu, oricum, nimeni nu va mai discuta despre deficite și datorii.
Toate bugetele vor fi despre supravietuire.
Șocul este imens, pentru că nu este joc de piată este șoc de aprovizionare, care se duce în toate tradables și afectează derivate, actiuni și fonduri de investiții imense.
La noi nu se discuta despre asta, noi suntem cu bătălia cât este prețul la pompă.
Poza e mult mai amplă.
Iar bugetul Romaniei nu are nici o viziune pentru ceea ce vine!
Ar trebui, pur și simplu, rescris! Cine sa o facă?
Apropos, dobanda la titlurile de stat a sarit de 7%!!!
Este șoc imens, repet!
Nu vreau sa panichez, dar scriu aici in speranta ca se trezeste si Bolojan.
Nu mai este despre deficit, credeti-ma!
Uitati de 6,2%.
Daca se croieste bugetul pe acel 6,2%, in contextul international actual, România intra în colaps!”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de socializare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.