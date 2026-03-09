Transportatorii din România susțin că evoluția recentă a prețurilor la carburanți ridică semne serioase de întrebare, mai ales în contextul declarațiilor oficiale privind rezervele existente de combustibil. Organizația profesională a transmis că majorările de preț apar într-un moment în care autoritățile afirmă că țara dispune de suficiente stocuri pentru o perioadă îndelungată.

Potrivit Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), situația devine cu atât mai dificilă cu cât transportul de persoane și de marfă depinde aproape în totalitate de costurile carburantului și de tarifele polițelor RCA. Orice creștere a acestor cheltuieli se reflectă imediat în costurile operaționale ale firmelor de transport.

În comunicatul transmis luni, reprezentanții organizației atrag atenția că scumpirile repetate pot destabiliza întregul sector, în special pentru operatorii care au contracte pe termen lung și tarife stabilite anterior creșterii costurilor. În aceste condiții, multe companii riscă să nu mai poată onora serviciile asumate.

„Dacă nu se iau măsuri rapide, riscăm să ajungem în situația în care contractele de transport nu vor mai putea fi onorate, pentru că prețurile nu vor mai acoperi costurile reale”, avertizează organizația.

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, a transmis un mesaj direct către premierul Ilie Bolojan, subliniind impactul pe care îl poate avea această situație asupra aprovizionării magazinelor din întreaga țară.

„Cu ce vor face șoferii de tir aprovizionarea magazinelor? Cu metroul, cu tramvaiul sau cu trenul?”, a declarat Vasile Ștefănescu.

Transportatorii consideră că Guvernul are la dispoziție instrumente rapide pentru a interveni și pentru a reduce presiunea financiară asupra sectorului. În opinia reprezentanților COTAR, una dintre măsurile imediate ar putea fi diminuarea accizelor aplicate benzinei și motorinei.

Organizația afirmă că această decizie ar putea fi adoptată printr-o ordonanță de urgență sau printr-o hotărâre de guvern, ceea ce ar permite o reacție rapidă a autorităților la situația actuală din piața carburanților. Reducerea accizelor ar avea efect direct asupra costurilor suportate de transportatori și ar putea preveni blocaje în lanțul logistic.

În paralel, transportatorii solicită și măsuri structurale în piața asigurărilor auto. COTAR propune înființarea unei companii de asigurări cu capital de stat care să emită polițe RCA, argumentând că legislația actuală permite acest lucru.

Potrivit reprezentanților organizației, o astfel de companie este prevăzută de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto și ar putea contribui la stabilizarea pieței și la temperarea creșterii prețurilor pentru polițele RCA.

Transportatorii susțin că lipsa unor intervenții rapide ar putea genera efecte în lanț asupra economiei. Creșterea costurilor de transport s-ar transmite inevitabil în prețurile bunurilor și serviciilor, ceea ce ar însemna presiuni suplimentare asupra consumatorilor și asupra nivelului general al costului vieții.

Reprezentanții COTAR avertizează că sectorul transporturilor rămâne unul dintre pilonii principali ai economiei, iar dificultățile financiare ale operatorilor se pot transforma rapid într-o problemă de aprovizionare pentru întreaga piață. În acest context, organizația solicită autorităților măsuri urgente pentru a preveni blocaje în distribuția mărfurilor și pentru a menține stabilitatea lanțurilor de aprovizionare.