Potrivit proiectului publicat de Ministerul Finanțelor, sporurile, indemnizațiile, compensațiile și primele acordate bugetarilor vor rămâne înghețate la nivelul lunii decembrie 2025. Documentul arată că, la estimarea cheltuielilor bugetare pentru anul 2026, au fost luate în calcul prevederile legislative în vigoare și impactul generat de continuarea aplicării măsurilor aprobate prin mai multe acte normative, printre care și Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Astfel, autoritățile au avut în vedere menținerea cuantumului brut al salariilor de bază, al soldelor de funcție, al salariilor de funcție și al indemnizațiilor de încadrare lunară pentru personalul plătit din fonduri publice la nivelul acordat în decembrie 2025. Aceeași regulă se aplică și indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică și pentru cele asimilate acestora.

De asemenea, sporurile, indemnizațiile, compensațiile, primele și celelalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut lunar vor rămâne cel mult la nivelul acordat în decembrie 2025, în situația în care angajații ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

În ceea ce privește munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar, fie că este vorba despre funcții de execuție, de conducere sau de înalți funcționari publici, aceasta nu va fi plătită în bani. Orele lucrate suplimentar, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, în zilele de sărbători legale sau în alte zile nelucrătoare conform reglementărilor în vigoare vor fi compensate exclusiv cu timp liber corespunzător, care trebuie acordat în maximum 90 de zile după prestarea activității.

Documentul stabilește și regulile pentru acordarea unor beneficii precum voucherele de vacanță și indemnizația de hrană. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026 vor fi acordate vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei, dar numai pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 de lei.

Indemnizația de hrană, în valoare de 347 de lei pe lună, va fi acordată doar personalului încadrat ale cărui salarii lunare sunt de până la 6.000 de lei net. Această indemnizație nu se acordă angajaților care beneficiază de alte drepturi de hrană în baza unor reglementări speciale.

Bugetul pentru 2026 mai include o serie de alte prevederi referitoare la drepturile bugetarilor. Printre acestea se numără necompensarea în bani, la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, a concediilor neefectuate aferente anului 2026. De asemenea, nu vor fi acordate premii, prime, plata orelor suplimentare, bonusuri sau alte drepturi similare, precum și bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă.

Totodată, contribuția pentru personalul neclerical va fi menținută la nivelul lunii decembrie 2025. În același timp, anumite categorii de drepturi de care beneficiază personalul militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare, care nu fac parte din solda lunară brută sau din salariul brut, vor fi păstrate la nivelul stabilit în decembrie 2025.

Pentru anul 2026 se stabilește și modul de plată al sumelor devenite executorii în favoarea personalului bugetar. Plata acestor sume, dacă devin executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, se va face după o procedură similară celei aplicate pentru hotărârile judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2025.

În același timp, întreg personalul plătit din fonduri publice va beneficia doar de diurna stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 714/2018, respectiv 23 de lei pe zi.

Documentul mai prevede că ajutoarele, indemnizațiile sau alte drepturi acordate la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, încetarea mandatului ori la trecerea în rezervă nu vor mai fi acordate în 2026.

Pe de altă parte, se menține în plată, la nivelul lunii decembrie 2025, toate categoriile de indemnizații acordate conform legislației pentru veteranii și văduvele de război, persoanele persecutate din motive politice, artiștii interpreți, academicienii, beneficiarii de rente viagere pentru sportivi și alte categorii similare.