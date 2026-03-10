Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a subliniat că interesul SUA pentru trimiterea de avioane și militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu face parte din aplicarea legilor luptei armate și din strategiile de proiectare a forței în regiunea Orientului Mijlociu.

Nicușor Dan a convocat miercuri ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi se află analiza situației din Orientul Mijlociu, evaluarea impactului asupra pieței petroliere din România și analiza dislocării temporare a unor capabilități militare americane pe teritoriul țării.

Generalul Bălăceanu consideră că retragerea anterioară a militarilor americani de la baza Mihail Kogălniceanu nu a fost cea mai fericită soluție, subliniind importanța Europei în proiecția forței americane în regiunea Golfului Persic, Kuweit, Irak și Iordania. SUA au nevoie de un aliniament suplimentar de baze în Europa pentru securizarea operațiunilor și proiectarea forței.

„Aliniamentul bazelor americane din Golful Persic, respectiv din Kuweit, din Irak și din Iordania, sunt sub amenințarea loviturilor iranienilor. Și Statele Unite, din punct de vedere strategic, pentru proiecția forței, vor avea absolută nevoie de un al doilea aliniament de baze pentru proiecția forței și nu sunt altele decât cele din Europa. Acuma vorbim de Mihail Kogălniceanu. De altfel, trebuie să înțeleagă Statele Unite importanța Europei, cel puțin din punct de vedere al proiecției forței americane în Orientul Mijlociu. Iată că retragerea militarilor americani din baza aeriană Mihail Kogălniceanu n-a fost cea mai fericită soluție”, a spus Virgil Bălăceanu la Digi24.

În privința tipurilor de aeronave care ar putea fi dislocate, generalul explică că, dacă vor fi doar aeronave de supraveghere, logistică sau realimentare în aer, riscul de a deveni țintă a rachetelor iraniene este redus. În schimb, dacă vor fi avioane de luptă implicate direct în atacuri, situația se schimbă, însă spațiul aerian al Turciei și grupările navale din Cipru contribuie la apărarea antiaeriană și antirachetă a teritoriului european.

„Dacă vor fi doar aeronave pentru supraveghere aeriană, dacă vor fi aeronave, deci sprijin logistic, includem aici și aeronavele pentru realimentare în aer, este probabilitatea mai mică de a deveni o țintă a rachetelor iraniene. Dacă vor fi sigur avioane de luptă care vor participa direct la bombardarea și lovirea țintelor din Iran, datele problemei se schimbă. Din fericire, direcțiile de acțiune a rachetelor, respectiv dronelor care ar acționa din Iran și ar putea atinge baza Kogălniceanu ar trebui să survoleze spațiul aerian al Turciei și Turcia deja și-a activat apărarea antiaeriană. Iar în zona Ciprului avem o adevărată grupare navală care are ca principala misiune apărarea antiaeriană și antirachetă a teritoriului european”, a mai spus generalul.

Virgil Bălăceanu subliniază că măsurile americane reprezintă aplicarea principiilor și legilor luptei armate. Nu este vorba despre o escaladare a conflictului, ci despre dispunerea strategică a forțelor pentru protecția și eficiența operațiunilor militare. Alte state europene au acceptat să pună la dispoziție baze doar pentru sprijin, nu pentru lovirea directă a țintelor din Iran, ceea ce arată complexitatea operațiunilor de sprijin asociate acțiunilor de bombardament.