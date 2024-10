În noaptea de luni spre marți, Israelul a inițiat o invazie terestră „limitată” în sudul Libanului, destinat să contracareze amenințarea Hezbollah, un grup militant influent susținut de Iran, conform informațiilor furnizate de oficialii israelieni și preluate de agențiile internaționale de presă. Orientul Mijlociu stă de la o vreme ca pe un sac de pulbere gata să explodeze.

Oficialii israelieni au anunțat o invazie terestră „limitată” în sudul Libanului, declanșată în noaptea de luni spre marți. Această acțiune militară vizează reducerea amenințării reprezentate de Hezbollah, un grup militant sprijinit de Iran. Armata israeliană a cerut localnicilor din Liban să evacueze zonele aflate la câteva zeci de kilometri de graniță. Mai mult, forțele speciale israeliene au desfășurat misiuni în Liban, pregătind terenul pentru invazie timp de mai multe săptămâni.

Pe lângă escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, agențiile internaționale de presă au raportat o amenințare iminentă din partea Iranului, care ar putea lansa un nou atac asupra Israelului. SUA au semnalat o posibilă ofensivă similară cu cea din aprilie, ceea ce subliniază tensiunile din regiune.

În urma acestor evenimente, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a reacționat ferm la invazia israeliană. În cadrul unei intervenții în Parlamentul Turciei, el a condamnat acțiunile Israelului și a promis că va fi oprit „mai devreme sau mai târziu”.

Erdogan a declarat:

El a subliniat importanța solidarității internaționale în fața agresiunii Israelului.

Erdogan a continuat să spună că „lumea musulmană trebuie de asemenea să susţină poporul şi guvernul Libanului în apărarea patriei lor”.

Aceste declarații subliniază angajamentul Turciei față de poporul libanez și respingerea acțiunilor militare israeliene.

Erdogan a avertizat că „ne confruntăm cu o serie de ocupaţii brutale care vizează să incendieze întreaga regiune”. Președintele turc a subliniat că, în cazul în care Palestina și Libanul nu sunt în siguranță, nici Turcia nu va fi în siguranță.

În plus, Erdogan a îndemnat „lumea musulmană şi toate conştiinţele să se unească împotriva barbariei moderne” în regiune, o chemare la acțiune menită să mobilizeze sprijinul internațional împotriva acțiunilor israeliene. Această retorică subliniază angajamentul Turciei de a susține cauzele arabe și musulmane în fața agresiunilor externe.

În acest context tensionat, Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, a avut o discuție cu omologul său american, secretarul american al Apărării, Lloyd Austin. Această întâlnire a avut loc pe fondul unui atac din partea Iranului asupra Israelului. Comunicatul oficial a subliniat intențiile Iranului de a ataca Israelul și importanța cooperării militare pentru apărarea comună.

Approx. 10 million civilians are the targets of Iranian projectiles. pic.twitter.com/680uDJm3CJ

— Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024