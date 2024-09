Purtătorul de cuvânt arab al armatei israeliene, Avichay Adraee, a anunțat sâmbătă că forțele israeliene l-au ucis pe liderul grupării Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah. Declarația vine la o zi după un atac israelian asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, conform agențiilor de presă internaționale.

Conform informațiilor furnizate de armata israeliană, acest cartier general se află în subteran, sub clădirile rezidențiale din Dahiyeh.

Nasrallah a fost ucis într-o recentă lovitură aeriană care, conform raportărilor armatei israeliene, a lăsat în urmă peste 90 de răniți. Sursele indică faptul că Israelul a efectuat o atac aerian de precizie în timpul unei întâlniri a conducerii Hezbollah la sediul acestora din Dahiyeh, situat la sud de Beirut. În urma atacului, a fost ucis și Ali Karki, comandantul Frontului de Sud al Hezbollah, alături de alți lideri ai grupării.

Potrivit armatei israeliene, „lovitura a fost efectuată în timp ce șefii Hezbollah se aflau la sediul lor și erau implicați în coordonarea activităților teroriste împotriva cetățenilor statului Israel”.

Șeful Statului Major al armatei israeliene a declarat că, în urma asasinării lui Nasrallah, Israelul va acționa împotriva oricărei persoane care reprezintă o amenințare pentru țară și cetățenii săi.

Înainte de acest anunț, nu a existat nicio confirmare imediată privind soarta lui Hassan Nasrallah după atacurile masive ale Israelului de vineri, care au vizat un centru de comandă al Hezbollah, unde se credea că se află liderul grupării. Totuși, o sursă apropiată de Hezbollah a declarat pentru Reuters că contactul cu el s-a pierdut.

Un alt purtător de cuvânt al armatei israeliene, căpitanul David Avraham, a confirmat pentru AFP că liderul mișcării islamiste libaneze Hezbollah a fost „eliminat”.

Forțele de apărare israeliene (IDF) susțin că în structura de comandă militară a Hezbollah a rămas doar un singur comandant.

