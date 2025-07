În cadrul unei conferințe pe teme agricole, Alexandru Nazare a transmis că măsurile fiscale adoptate de Guvern nu au fost opționale, ci imperativ necesare pentru a evita un scenariu critic în toamna acestui an.

Ministrul a precizat că implementarea rapidă a pachetului adoptat în ședința de Guvern asigură României libertatea de decizie economică și accesul la finanțare de pe piețele internaționale.

Nazare a subliniat că acest prim pas este parte a unui efort mai larg de recredibilizare a țării și că nu existau alternative realiste. În opinia sa, o eventuală amânare a acestor decizii fiscale ar fi dublat problemele economice în lunile următoare.

Ministrul Finanțelor a abordat și tema relansării creditării în agricultură, subliniind că acest sector poate juca un rol central în redresarea economică. El a promis că va iniția discuții cu băncile pentru a crea noi mecanisme de finanțare, adaptate nevoilor fermierilor și ale procesatorilor.

Alexandru Nazare a subliniat că domenii precum biosecuritatea, digitalizarea și tehnicile moderne de procesare pot beneficia de sprijin guvernamental. Totodată, a pledat pentru o mai bună stimulare a exporturilor și o colaborare mai strânsă cu mediul privat pentru preluarea ideilor inovatoare.

În privința investițiilor publice, Alexandru Nazare a susținut că acestea trebuie să continue, dar într-o manieră mai riguroasă și orientată spre rezultate clare. El a precizat că nu este vorba despre eliminarea investițiilor, ci despre o redirecționare a resurselor către domeniile cu impact economic real.

Ministrul a atras atenția asupra deficitului comercial mare și a cerut prioritizarea investițiilor în funcție de potențialul de dezvoltare al fiecărui sector. În plus, a insistat asupra nevoii de a cuantifica impactul fiecărei cheltuieli, pentru a optimiza folosirea fondurilor, inclusiv a celor europene.

Nu puteam să construim etaje superioare cu o fundație vulnerabilă, pentru că atunci am fi avut probleme mult mai grave mai târziu. Ca atare, cred că este un pas foarte important şi foarte aşteptat de pieţe, de Comisia Europeană şi cred că dă un semnal major de schimbare”, a susţinut acesta.

„Trebuie să ne orientăm foarte serios în privinţa stimulării investiţiilor, iar aici nu vorbesc neapărat de banii de la bugetul de stat, care vreau să spun foarte clar că vor fi mult mai puţini, nu doar anul ăsta, ci şi anul viitor, dar, luând aceste măsuri de încurajare a investiţiilor, preluând ideile de la mediul privat, eu cred că într-un interval care sigur va depăşi şi anul acesta, dar până la finalul anului viitor, cu toate aceste măsuri luate şi cu celelalte pachete pe care le avem în vedere pentru acest an, putem să stabilizăm situaţia şi să creăm o bază solidă pe care să construim cu totul altfel economia.

Ministrul Finanțelor a recunoscut că măsurile fiscale nu sunt perfecte și nu pot mulțumi toți actorii economici. Cu toate acestea, a insistat că ele sunt singura opțiune responsabilă în contextul actual, având în vedere creșterea cheltuielilor și a deficitului în ultimii patru ani.

Alexandru Nazare a declarat că România nu mai poate funcționa pe baza unor politici bugetare imprevizibile și a transmis că urmează o perioadă în care trebuie realizate reforme structurale, însoțite de o eficientizare generală a aparatului bugetar și a investițiilor publice.

El și-a reafirmat deschiderea către mediul privat, în special din agricultură, pentru a construi împreună soluții fezabile și sustenabile. În viziunea sa, până la finalul anului 2026, situația economică ar putea fi stabilizată, dacă reformele vor fi urmate de măsuri coerente și aplicate eficient.

„În mod cert investiţiile trebuie să continue, dar trebuie să regândim modul în care aceste investiţii se fac, să avem un impact clar al programelor, să avem un impact clar al modului în care se cheltuiesc banii. Nu mai puteam să cheltuim bani fără să ştim exact ce impact au şi, mai mult decât atât, şi fondurile europene pentru agricultură, renegocierea fondurilor din agricultură care are loc în acest moment trebuie să plece de la nişte baze cuantificabile.

Am investit nişte bani într-o zonă, ce impact am avut, să încercăm să canalizăm resursele pe care le avem mult mai bine decât am făcut-o până acum, iar asta nu înseamnă o tăiere a investiţiilor, ci o redirecţionare a investiţiilor unde este cu adevărat un impact, pentru că deficitul balanţei comerciale este enorm. Noi nu putem reduce acest decalaj altfel decât ţintind, prioritizând investiţii în zone cu înalt potenţial pe fiecare sector în parte”, a adăugat Alexandru Nazare.