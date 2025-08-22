Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a reacționat la acuzațiile apărute în spațiul public privind aplicarea TVA majorat încă din luna iulie. El a transmis că instituția pe care o conduce ar fi respectat legislația fiscală în vigoare, subliniind că regulile de calcul se raportează la data facturării sau a plății, nu la perioada de consum. Reacția vine după ce reprezentanți ai opoziției au susținut că milioane de români ar fi plătit în plus pe facturile de utilități, acuzând Ministerul Finanțelor de abuz și lipsă de transparență.

„Afirmaţiile potrivit cărora românii ar fi ‘jefuiţi’ prin aplicarea cotei majorate de TVA la facturile pentru luna iulie sunt false. Regula fiscală este simplă şi neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcţie de data facturării sau a plăţii prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului. Asta înseamnă că, dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%”, a scris Nazare pe Facebook.

Ministrul a punctat că aceeaşi procedură s-a aplicat şi atunci când TVA a fost redusă, în 2016 şi 2017, iar consumatorii au beneficiat de preţuri diminuate chiar dacă facturile includeau consum anterior.

„Regula este neutră şi echitabilă: se aplică identic atât la creşterea, cât şi la scăderea cotei. Nu a existat nicio omisiune din partea Ministerului Finanţelor, aşa cum se propagă greşit în spaţiul public. Articolul 281 din Codul Fiscal stabileşte de multă vreme această procedură, folosită constant în toate situaţiile de modificare a TVA. Prin urmare, Ministerul Finanţelor a aplicat corect legea, fără să ia bani în plus de la cetăţeni, iar orice încercare de denaturare a adevărului fiscal constituie fake news”, a precizat Alexandru Nazare.

Controversa a pornit după ce în presă au apărut informaţii potrivit cărora milioane de români ar fi plătit TVA majorat din luna iulie, nu din august. Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a trimis o solicitare oficială Ministerului de Finanţe, cerând returnarea sumelor plătite suplimentar pentru perioada 1 iulie – 1 august 2025.

„Peste 10 milioane de români sunt jefuiţi pe facturile de utilităţi şi alte servicii continue pentru luna Iulie! Zeci de milioane de euro! Din 1 iulie plătim TVA majorată, deşi ni s-a spus că trebuia să crească abia din 1 august. Ministerul Finanţelor a „uitat” să modifice articolul 281 din Codul Fiscal şi a băgat mâna în buzunarul oamenilor o lună întreagă. Motiv pentru care toate facturile pe iulie vin acum cu TVA majorată”, a scris Vlad Gheorghe pe pagina sa de Facebook.

În timp ce Ministerul Finanţelor insistă că aplică regulile fiscale în vigoare, opoziţia acuză Guvernul de „abuz fiscal” şi de lipsă de transparenţă. Articolul 281 din Codul Fiscal rămâne miza juridică a disputei, acesta prevăzând aplicarea cotei de TVA în funcţie de data facturării, nu a consumului.

Dezbaterea se transformă astfel într-un conflict între interpretarea oficială a normelor fiscale şi percepţia publică asupra corectitudinii guvernamentale, cu potenţiale consecinţe politice şi economice.