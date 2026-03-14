Grupul energetic ungar MOL a anunțat vineri că a sesizat Comisia Europeană în legătură cu modul în care operatorul croat de conducte JANAF stabilește tarifele pentru transportul petrolului. Plângerea a fost depusă împreună cu subsidiara slovacă Slovnaft.

Potrivit companiei, operatorul croat ar fi majorat semnificativ taxele percepute pentru transportul țițeiului, în condițiile în care cererea pentru acest serviciu a crescut în ultima perioadă.

”JANAF a aplicat în mod constant practici de tarifare abuzive”, a transmis MOL în cea mai recentă plângere adresată instituțiilor europene.

Compania susține că volumele de petrol comandate pentru transport au crescut cu aproximativ 50%, însă taxele percepute de operatorul croat aproape s-ar fi dublat în același interval.

Acțiunea depusă la Comisia Europeană vine la scurt timp după o altă sesizare adresată autorităților europene din domeniul concurenței. În acea plângere, MOL acuza operatorul croat că ar fi refuzat transportul petrolului rusesc către companie și către filiala sa din Slovacia.

Situația a devenit mai complicată după ce, în luna ianuarie, livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba, care traversează Ucraina, au fost întrerupte.

Această schimbare a lăsat Ungaria și Slovacia, două state fără acces direct la mare, dependente de infrastructura operată de compania croată JANAF pentru aprovizionarea cu petrol.

Reprezentanții MOL consideră că nivelul actual al tarifelor percepute de operatorul croat este mult prea ridicat în raport cu costurile reale ale transportului.

Potrivit companiei, aceste majorări nu ar avea o justificare obiectivă și ar putea reprezenta o încălcare a regulilor europene privind concurența.

Până în prezent, operatorul croat JANAF nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile formulate de compania ungară.

Ungaria și Slovacia beneficiază de derogări de la sancțiunile impuse de Uniunea Europeană privind importurile de petrol rusesc, ceea ce le permite să continue aprovizionarea din această sursă.

Potrivit MOL, compania are dreptul să importe petrol rusesc transportat pe mare în situația în care livrările prin conducta Drujba nu sunt posibile.

Deși Croația a declarat că este dispusă să sprijine aprovizionarea cu petrol a statelor din regiune, autoritățile de la Zagreb au refuzat transportul petrolului rusesc prin conducta operată de JANAF.