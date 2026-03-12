Prețurile biletelor de avion din Orientul Mijlociu către rute aflate în afara ariei de război au suferit fluctuații semnificative din cauza tensiunilor militare din regiune, majorând costurile zborurilor și determinând rute ocolitoare și tarife neobișnuit de ridicate pentru călătorii.

Site-urile de specialitate, de unde se pot achiziționa bilete de avion, arată diverse curse aeriene potrivite fiecărui buzunar.

Astfel, un bilet pentru ruta Dubai-București poate costa între 675 de euro de persoană, dar poate ajunge și la 1.061 de euro de persoană. Este foarte important de reținut că prețurile pot suferi modificări în funcție de ziua aleasă pentru plecare.

De exemplu, pentru o călătorie stabilită pentru data de 25 martie, prețul pentru un bilet dus din Dubai către București începe de la 293 de euro/persoană, dar poate crește.

Prețul kerosenului (Jet Fuel), combustibilul folosit în aviație, a înregistrat o creștere dramatică în martie 2026, alimentată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de perturbările din regiunea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de țiței. Această creștere a afectat semnificativ costurile companiilor aeriene și, implicit, tarifele biletelor de avion.

La nivel global, media prețului kerosenului a crescut cu 58,4% în prima săptămână a lunii, ajungând la 157,41 dolari pe baril. În anumite hub-uri regionale, cum ar fi Singapore, prețul a atins un record de 225,44 dolari pe baril pe 5 martie, iar media mondială calculată de indicele Platts pe 9 martie se situa la 173,91 dolari pe baril, aproape dublu față de nivelul din ianuarie 2026. În Statele Unite, prețul kerosenului pe galon a urcat de la 2,11 dolari la începutul anului la valori cuprinse între 3,40 și 4,00 dolari până pe 10 martie.

Războiul din Orientul Mijlociu, care a dus la majorarea costurilor în toată lumea, a determinat autoritățile să emită alerte de călătorie pentru români. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe a emis alerte pentru: