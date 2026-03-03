Spaţiul aerian al Emiratelor Arabe Unite este oficial închis, iar această măsură blochează inclusiv organizarea unor eventuale zboruri de repatriere pentru românii aflaţi în Dubai. Reprezentanţii MAE subliniază că în lipsa redeschiderii spaţiului aerian nu pot fi operate curse civile sau militare.

„Nu există zboruri, spaţiul aerian al Emiratelor Arabr Unite este oficial închis. Ceea ce înseamnă închiderea spaţiului aerian este o informare de presă, o informare către public, dar ia şi dimensiunea unor comunicări tehnice specializate, aşa numitele NOTAMS, adică avertizări către piloţi, către personalul navigant, care indică închiderea unui spaţiu aerian. Din raţiuni evidente, prezenţa avioanelor acolo, presiunea uriaşă a importanţei reluării traficului, au fost câteva încercări în care s-a deschis spaţiul aerian pentru timp foarte scurt, în care nişte avioane care erau programate au plecat. Nu există zboruri de repatriere, într-un spaţiu închis. Riscul de securitate pentru personalul navigant şi cetăţeni ar fi… nu şi l-ar asuma nimeni”, a declarat Andrei Ţărnea, purtătorul de cuvânt al MAE, despre situaţia românilor blocaţi încă în Dubai.

Oficialul a explicat că restricţiile nu vizează doar Emiratele Arabe Unite, ci şi alte state din regiune, ceea ce complică suplimentar orice tentativă de organizare a unor coridoare de evacuare.

„Iordania a decis ieri, după ce o vreme în care spaţiul aerian a fost deschis, să închidă spaţiul aerian cel puţin între anumite ore. În consecinţă, în aceste condiţii, şi aţi văzut şi comunicările publice ale autorităţilor, dar şi ale liniilor aeriene din Emirate, respectiv din Oman şi din Bahrain, spaţiile aeriene fiind închise, nu se operează zboruri. Vor fi încercări, posibil, în continuare să se deschidă punctual spaţiul aerian. Nu există, însă, în acest moment zboruri de repatriere, coridoare de evacuare aeriană şi aşa mai departe”, a declarat Ţărnea.

În acelaşi context, purtătorul de cuvânt al MAE a subliniat că nici aeronavele militare nu pot face excepţie de la aceste reguli.

„Zborurile de repatriere operate cu avioane militare nu fac excepţiile de la aceste reguli. Nu pot să zboare atunci când un spaţiu aerian este închis. Ei au nevoie să aplice acelaşi reguli ca la o aeronavă obişnuită. Deci, cum am spus şi ieri, toate opţiunile sunt în continuare considerate. Discutăm şi la nivelul autorităţilor naţionale, toate ministerele implicate, şi cu autorităţile ţărilor respective, şi la nivel european, care sunt soluţiile realiste”, a arătat el.

În condiţiile în care spaţiul aerian al Emiratelor Arabe Unite rămâne închis, autorităţile analizează inclusiv variante terestre, însă acestea sunt dificil de aplicat pentru un număr mare de persoane. Ţărnea a explicat că modelul utilizat în Israel ar putea funcţiona doar pentru grupuri restrânse.

„În momentul în care vorbim deja despre mii de oameni, soluţia aia este posibilă, dar implică cu totul alt efort, o altă perioadă de pregătire, un alt tip de angajament. Vorbim despre sute de autobuze, autocare şi aşa mai departe. Deci trebuie gândită cu atenţie. Nu toţi aceşti oameni sunt cetăţeni perfect sănătoşi. Sunt între ei minori, sunt între ei persoane bolnave, sunt persoane care se află în tratament medical. Deci trebuie tratate aproape caz cu caz şi presiunea cea mai mare este fie pe crearea condiţiilor de securitate pentru deschiderea spaţiilor aeriene, sau, pe măsură ce se adună timpul, dezvoltarea acelor soluţii în care România, sau România împreună cu alte state, apelează la alte scenarii”, a menţionat Andrei Ţărnea.

Până la apariţia unei soluţii viabile, MAE recomandă cetăţenilor să nu îşi asume riscuri inutile şi să rămână în locurile unde se află.

„Este mai sigur să stea acolo unde sunt. Ştiu că este foarte greu, ştiu că e uşor să spui de la microfon din Bucureşti acasă şi e mult mai greu să auzi atunci când eşti într-un hotel şi ţi se termină cazarea sau ştii că ai bilete de avion mâine sau le-ai avut ieri, dar este cel mai sigur lucru pentru ei”, a completat el.

Referitor la sprijinul financiar, oficialul a explicat că Mecanismul european de urgenţă poate acoperi cheltuieli pentru organizarea zborurilor, nu pentru cazare.

„El poate fi activat la diferite niveluri şi evident că România poate să beneficieze de chestiunea asta. Dar pentru asta trebuie să aibă la ce să beneficieze. Adică trebuie să aibă condiţiile în care poate să organizeze zborurile care să preia aceşti cetăţeni. Sumele respective, de exemplu, nu pot fi folosite pentru cazări la hotel. Pot fi folosite, de exemplu, pentru zboruri de evacuare”, a explicat Ţărnea.

În privinţa prioritizării, reprezentanţii MAE au stabilit o ordine clară.

„În al doilea rând, sunt persoane cu patologii şi apoi familii cu copii. Deci asta este prioritatea. În rest, pentru ceilalţi, trebuie gândită o logică care ţine cont de mai mulţi factori. Unde se află geografic? Cât de repede poţi ajunge la un aeroport sau la un loc de evacuare? Care sunt condiţiile de securitate pe acel traseu? Dacă au sau nu bilete la o linie aeriană care are luat zborurile? Sunt toate aceste elemente. De aceea sfatul nostru este 1. să se registreze, 2. să ţină legătura cu linile aeriene la care au bilete, pentru că au obligaţie să le ofere alte variante, atunci când condiţiile de zbor vor permite acest lucru şi 3. să se asigure că sunt în siguranţă acolo unde sunt, pentru că e mai bine decât să se pună uneori pe drum cu riscurile de rigoare”, a mai declarat Andrei Ţărnea.

În paralel, mai multe companii aeriene au anunţat suspendări sau ajustări de operare. Qatar Airways a informat că zborurile rămân suspendate până în 10 martie, oferind pasagerilor rambursări sau reprogramări.

Emirates şi Flydubai au reluat un număr limitat de curse, iar Flydubai operează doar către anumite oraşe din Rusia. Wizz Air a anunţat, potrivit unui comunicat citat de Agerpres, suspendarea zborurilor către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman şi Arabia Saudită până în 7 martie inclusiv, cu planuri de suplimentare a capacităţii către Sharm El Sheikh pentru a sprijini pasagerii afectaţi.