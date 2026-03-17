Potrivit Reuters și Agence France-Presse (AFP), Ambasada SUA din Bagdad a fost vizată de un val de atacuri cu drone și rachete. Surse din serviciile de securitate irakiene au declarat pentru AFP că acesta a reprezentat „cel mai intens atac de la începutul seriei de atacuri”.

Cu aproximativ șase ore înainte, ambasada a transmis o nouă alertă de securitate pentru cetățenii americani din Irak, avertizând că „milițiile teroriste aliniate Iranului au atacat în repetate rânduri Zona Internațională” din centrul Bagdadului.

De la începutul conflictului, armata iraniană a lansat peste 1.900 de rachete și drone asupra Emiratelor Arabe Unite, vizând în special infrastructura de transport și instalațiile petroliere ale țării. Operațiunile de trafic aerian au revenit la normal după o închidere temporară a spațiului aerian, care a avut loc marți dimineață, potrivit presei de stat citate de Reuters.

Zborurile au fost suspendate luni, după ce un incendiu a izbucnit în apropierea Aeroportului Internațional din Dubai, cel mai aglomerat hub internațional, ca urmare a unui „incident legat de o dronă”. Totodată, un atac cu drone a provocat un incendiu și în portul strategic din Fujairah, una dintre cele mai mari facilități de stocare a petrolului din regiune.

De asemenea, un atac cu rachete asupra unei mașini a provocat moartea unui cetățean palestinian în periferia capitalei Abu Dhabi, a transmis Biroul de presă al orașului.

Aeroportul Internațional din Dubai a fost vizat de mai multe atacuri după ce Iranul a lansat lovituri de represalii, provocând întârzieri și perturbări semnificative în trafic. La sfârșitul lunii februarie, un hotel de lux din Dubai a fost, de asemenea, afectat.

Emiratele Arabe Unite consideră că au fost implicate pe nedrept în acest conflict, a declarat luni corespondenta BBC, Azadeh Moshiri, în cadrul podcastului BBC Global News.

„Iranul ar putea crede că acesta este genul de presiune care îi determină pe liderii de aici să exercite presiuni asupra Statelor Unite pentru a pune capăt războiului, dar adevărul este că oficialii de aici sunt furioși”, a spus ea.

Având în vedere cât timp a durat până când Emiratele Arabe Unite au devenit „o țară sigură și prosperă” și faptul că „suferă multiple lovituri”, Moshiri a spus că „oamenii sunt îngrijorați de impactul pe termen lung”.

Operațiunile de trafic aerian au revenit la normal în Emiratele Arabe Unite după o închidere temporară a spațiului aerian marți dimineață, potrivit presei de stat citate de Reuters.

Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă (GCAA) a anunțat că închiderea temporară a fost decisă „pe fondul unor evoluții rapide în materie de securitate la nivel regional”, notează Reuters. Ulterior, GCAA a comunicat că navigația aeriană în EAU a revenit la normal, conform agenției de știri de stat WAM.

Autoritatea a subliniat că monitorizarea continuă, în timp real, rămâne activă pentru a garanta cele mai ridicate standarde de siguranță în navigația aeriană.