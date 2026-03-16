Preţul petrolului a continuat să crească luni, în contextul în care traderii analizează posibilele evoluţii ale conflictului din Orientul Mijlociu şi impactul acestuia asupra pieţelor globale ale energiei.

Potrivit agenţiilor internaţionale de presă, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat cu 3,7%, până la 106,30 dolari, pentru ca ulterior să se stabilizeze în jurul valorii de 103 dolari. Evoluţia este cu atât mai semnificativă cu cât în luna ianuarie preţul se situa sub pragul de 60 de dolari.

Şi ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o creştere, avansând cu 0,9% până la 99,60 dolari pe baril, scrie Reuters. În ultimele două săptămâni, cotaţiile futures au urcat cu peste 40%, semn al tensiunilor persistente şi al incertitudinilor privind aprovizionarea.

În paralel, piaţa globală a gazelor naturale a fost afectată de reducerea exporturilor de gaze lichefiate ale Qatarului, în timp ce Bahrainul a început să diminueze producţia la cea mai mare topitorie de aluminiu din lume, pe fondul închiderii Strâmtoarea Ormuz.

Statele din Golf resimt puternic efectele conflictului, iar Emiratele Arabe Unite s-au numărat printre ţările cel mai frecvent vizate de atacuri în confruntarea cu Iran.

Autorităţile din emiratul Fujairah au anunţat că sistemele de apărare aeriană au interceptat o dronă, însă resturile căzute au provocat un incendiu.

Portul Fujairah, un centru major de depozitare şi transbordare a petrolului, şi-a reluat activitatea de încărcare, însă producţia naţională aproape s-a înjumătăţit.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne aproape blocat de la începutul conflictului, după ce autorităţile iraniene au restricţionat accesul prin această rută strategică. Astfel, o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol şi gaze naturale lichefiate a fost întreruptă, generând cea mai severă perturbare energetică din ultimii ani.

Totuşi, unele nave au început să găsească rute alternative, inclusiv un petrolier din Pakistan şi o navă aparţinând unui armator grec. În acelaşi timp, India poartă negocieri cu Teheranul pentru a asigura trecerea în siguranţă a şase petroliere încărcate cu gaze petroliere lichefiate.

Analiştii de la Morgan Stanley au apreciat că închiderea strâmtorii transformă perturbările transportului maritim într-o pierdere efectivă de aprovizionare globală, întrucât capacităţile de stocare din regiune se apropie de limită, iar unele unităţi de producţie sunt nevoite să îşi suspende activitatea.

Potrivit estimărilor băncii, preţul ţiţeiului ar putea ajunge la 110 dolari pe baril în trimestrul al doilea, dacă tensiunile vor continua.