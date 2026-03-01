Autoritatea Piețelor de Capital din Emiratele Arabe Unite a anunțat că Abu Dhabi Securities Exchange și Dubai Financial Market vor fi închise pe 2 și 3 martie, menționând rolul său de supraveghere și reglementare a piețelor de capital din țară.

”Autoritatea va continua să monitorizeze evoluţiile din regiune şi să evalueze situaţia, luând orice măsuri suplimentare necesare”, a transmis instituţia.

Cele două burse din Emiratele Arabe Unite listează unele dintre cele mai valoroase companii din regiune. Închiderea lor blochează miliarde de dolari în active tranzacționabile, în timp ce investitorii așteaptă clarificări privind amploarea pagubelor cauzate de atacurile de sâmbătă și duminică, care au vizat aeroporturi, porturi și zone rezidențiale din EAU și din restul Golfului.

Piețele din Golf care au funcționat duminică au înregistrat scăderi semnificative: indicele de referință al Arabiei Saudite a pierdut peste 4% la deschidere, Oman 3%, Egipt 5,44%, iar Kuweitul a suspendat complet tranzacțiile.

Autoritatea Piețelor de Capital a recomandat ca toate părțile să urmărească canalele oficiale ale instituției, precum și ale burselor ADX și DFM, pentru informații actualizate despre reluarea tranzacțiilor.

Tensiunile din Orientul Mijlociu s-au transformat dintr-un risc marginal într-o preocupare majoră pentru piețele financiare globale. Moartea lui Khamenei, represaliile Iranului și blocarea Strâmtorii Ormuz au modificat perspectivele investitorilor. Prețul petrolului Brent crescuse deja cu aproximativ 20% în 2026, ajungând la 73 de dolari pe baril, iar un conflict prelungit ar putea duce la valori de circa 100 de dolari pe baril, estimează William Jackson, economist șef la Capital Economics.

Impactul asupra economiei globale ar putea fi de 0,6–0,7 puncte procentuale la inflație, Europa fiind mai expusă decât SUA din cauza dependenței mai mari de petrolul din Golf.

Nici obligațiunile nu mai reprezintă un refugiu sigur. Investitorii apelau anterior la titluri de stat americane și aur pentru a se proteja de riscuri, însă analiștii încep să pună sub semnul întrebării eficiența acestei strategii.

„Nu sunt sigur că achiziționarea de titluri de trezorerie americane este o tranzacție bună, mai ales dacă prețurile petrolului cresc și induc inflație”, a declarat Rong Ren Goh, manager de portofoliu la Eastspring Investments.

Analiștii Barclays avertizează că investitorii ar putea subestima un scenariu de conflict prelungit.

„Recomandăm să nu cumpărați la o scădere imediată. Dacă S&P 500 scade peste 10%, probabil va veni momentul. Dar nu încă”, scriu aceștia.

Aurul a înregistrat o creștere de 22% în 2026, atingând niveluri record, în timp ce principalul indice bursier american a avansat doar cu 0,5%.

Ed Yardeni, de la Yardeni Research, estimează că vânzările masive de luni ar putea fi urmate de o revenire a prețurilor, pe fondul anticipărilor privind scăderea costului petrolului după încheierea conflictului. Analiștii consultați de Reuters avertizează că piețele vor rămâne volatile în săptămâna următoare.