Consulatul României la Dubai a transmis duminică seară că persoanele blocate în Emiratele Arabe Unite, ale căror zboruri au fost anulate, vor primi sprijin pentru prelungirea șederii până la reluarea în siguranță a curselor aeriene. Autoritățile au oferit și indicații privind pașii pe care românii trebuie să îi urmeze pentru a rămâne cazați la hotel, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au informat turiștii și persoanele aflate în tranzit că, în urma închiderii temporare a spațiului aerian din EAU și din zona Golfului Arab, cei ale căror zboruri au fost anulate vor primi asistență pentru prelungirea șederii. Sprijinul va fi acordat în colaborare cu companiile aeriene și agențiile de turism, începând cu data inițială de check-out și până la reluarea în siguranță a curselor aeriene.

„Informare pentru turiștii și persoanele aflate în tranzit pe teritoriul Emiratele Arabe Unite

În contextul evoluțiilor recente din regiune și al închiderii temporare a spațiului aerian din EAU și din zona Golful Arab, autoritățile emirateze au transmis că, în colaborare cu companiile aeriene și agențiile de turism, persoanele ale căror zboruri au fost anulate vor beneficia de sprijin pentru prelungirea șederii, începând cu data inițială de check-out, până la reluarea în siguranță a curselor aeriene.

Recomandări importante:

Discutați din timp cu managementul hotelului unde sunteți cazați.

Aveți la îndemână dovada anulării zborului.

Urmăriți sursele oficiale și canalele de comunicare ale Ambasadei și Consulatului General pentru actualizări.

Rămâneți, pe cât posibil, în locuințe sau în incinta hotelurilor.

Evitați deplasările neesențiale, zonele aglomerate sau considerate sensibile și respectați indicațiile autorităților locale.

Contact pentru informații suplimentare (MAE emiratez):

operation@mofa.gov.ae

+971 (0) 2 493 1050

În caz de urgență:

Cetățenii aflați în zona Abu Dhabi pot contacta Ambasada: +971 56 664 3975

Cetățenii din Dubai și din Emiratele de Nord pot contacta Consulatul General: +971 50 937 4516 / +971 58 580 7936 / +971 56 831 0357

Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a prelua apelurile și a oferi informații relevante, în cel mai scurt timp posibil”, a transmis Consulatul României la Dubai.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a anunțat duminică seară că până în prezent au fost înregistrate 1.066 de solicitări de asistență consulară de la cetățenii români aflați în zonele de conflict din Orientul Mijlociu. Această cifră nu include românii din Emiratele Arabe Unite, care sunt „de ordinul sutelor”, iar numărul exact nu poate fi precizat, fiind fluctuant.