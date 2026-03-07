Premierul Ilie Bolojan a transmis sâmbătă seară că autoritățile tratează cu maximă atenție situația cetățenilor români surprinși de conflictul din Orientul Mijlociu. Până în prezent, peste 1.000 de români au fost repatriați prin zboruri asistate și prin Mecanismul European de Protecție Civilă. Bolojan a precizat că, pe măsură ce condițiile de securitate permit, vor fi organizate noi operațiuni de evacuare, inclusiv zboruri charter de repatriere asistată, contra cost, și că la începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman.

”Împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenţie situaţia românilor surprinşi de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict. Până în acest moment, prin zboruri de repatriere asistată şi prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, au fost aduşi în ţară peste 1000 de cetăţeni români. Pe măsură ce situaţia de securitate permite, organizăm noi acţiuni pentru evacuarea celor aflaţi în zonele afectate. Sunt în pregătire operaţională avansată alte zboruri în următoarele zile, fie în cooperare europeană, fie zboruri charter de repatriere asistată, contra cost. La începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman”, a afirmat, sâmbătă seară, Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Premierul a subliniat că România menține colaborarea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru a facilita îmbarcarea românilor pe zborurile organizate de acestea pentru repatrierea propriilor cetățeni.

”Zborurile de evacuare susţinute din bugetul public şi din fonduri europene, destinate în special categoriilor vulnerabile, pot acoperi doar o parte din nevoia totală de repatriere. De aceea, lucrăm şi pentru sporirea numărului de curse comerciale sigure prin care cetăţenii să poată reveni în ţară”, a transmis Ilie Bolojan.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat că, începând de săptămâna viitoare, numărul zborurilor comerciale zilnice către București va fi majorat, în funcție de condițiile de securitate.

Totodată, au fost introduse în sistemele de rezervare cereri pentru culoare de zbor pe aeroportul din Dubai, destinate companiilor care au transportat turiști români prin intermediul agențiilor de turism.