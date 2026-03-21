Dr. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, subliniază că situațiile în care turiștii români rămân blocați în state din zona Golfului trebuie analizate cu atenție, deoarece efectele juridice diferă în funcție de natura fiecărui raport contractual și de cauza concretă care a împiedicat executarea călătoriei. Potrivit acestuia, complexitatea unor astfel de cazuri nu se limitează la anularea unui zbor sau la imposibilitatea folosirii cazării rezervate, ci include verificarea contractelor încheiate cu agențiile de turism, companiile aeriene și unitățile de cazare, analiza incidenței unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, precum și delimitarea clară dintre dreptul la rambursare, dreptul la asistență și posibilitatea solicitării unor despăgubiri.

În acest context, evaluarea documentelor de călătorie, a notificărilor de anulare, a obligațiilor de informare și de sprijin asumate de profesioniști, precum și a limitelor efective ale asistenței consulare devine esențială pentru stabilirea unei strategii juridice corecte. Totodată, corelarea etapelor de analiză juridică, notificare, negociere și eventuală formulare a unei acțiuni în răspundere contractuală este decisivă pentru protejarea intereselor persoanei afectate și pentru evitarea pierderii unor drepturi patrimoniale, astfel încât o situație de criză să nu se transforme și într-o sursă suplimentară de prejudicii juridice și financiare.

Escaladarea unui conflict armat într-o regiune în care se află cetățeni români nu înlătură aplicarea regulilor de drept, ci impune o delimitare mai riguroasă a raporturilor juridice născute între călător și profesioniștii implicați în organizarea și executarea călătoriei. Din perspectiva bazei legale, sunt importante Regulamentul nr. 261/2004 privind compensarea și asistența pasagerilor în caz de anulare, întârziere prelungită ori refuz la îmbarcare, precum și Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate. În dreptul român și european, aceste situații nu suspendă automat protecția juridică a persoanei afectate, însă schimbă regimul răspunderii, mai ales atunci când apar împrejurări ce pot fi încadrate drept forță majoră sau circumstanțe inevitabile și extraordinare. Prezentul articol analizează regimul juridic aplicabil raporturilor dintre călători, agenții de turism, companii aeriene, hoteluri și autorități, din perspectiva dreptului la rambursare, la asistență și la despăgubiri.

Relevanța practică a acestei analize este confirmată și de avertismentele oficiale emise de autoritățile române în această perioadă. În contextul deteriorării situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe a publicat, în luna martie 2026, alerte de călătorie pentru state din zona Golfului, inclusiv pentru Emiratele Arabe Unite și Statul Qatar, recomandând cu fermitate cetățenilor români fie să evite orice călătorie, fie să evite călătoriile neesențiale, în funcție de statul vizat, și să respecte strict instrucțiunile autorităților locale. Totodată, MAE a atras atenția că persoanele care se deplasează în zone de risc o fac pe propria răspundere şi vor suporta consecinţele unor astfel de călătorii, în condițiile în care posibilitățile de intervenție ale misiunilor diplomatice și consulare pot fi reduse.

Pentru raportul cu agențiile de turism, punctul de plecare este Ordonanța nr. 2/2018, care stabilește cadrul legal pentru contractele având ca obiect pachete de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate. Relevanța practică a acestei ordonanțe este majoră, întrucât ea definește atât noțiunea de pachet, cât și noțiunea de circumstanțe inevitabile și extraordinare, înțelegând prin aceasta o situație care nu poate fi controlată de partea care o invocă și ale cărei consecințe nu puteau fi prevăzute și evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile. Această definiție este importantă, deoarece un conflict armat, riscuri de securitate, blocaje majore sau situația inchiderii aeroporturilor pot intra, în funcție de situația concretă, în sfera unor astfel de împrejurări.

Norma cea mai importantă pentru etapa anterioară începerii călătoriei este prevăzută la art. 13 alin. (3) din Ordonanța nr. 2/2018, potrivit căruia călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără penalitate dacă apar circumstanțe inevitabile și extraordinare la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinație. Efectul juridic este foarte clar: în această ipoteză, călătorul are dreptul la recuperarea banilor prin rambursarea completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, însă nu are dreptul la despăgubiri suplimentare. Prin urmare, în raport cu agențiile de turism, conflictul din Golf poate justifica încetarea contractului fără penalitate și restituirea sumelor, dar nu automat și acordarea altor despăgubiri, dacă motivul imposibilității executării este tocmai apariția unor circumstanțe inevitabile și extraordinare.

Pentru situațiile în care călătoria a început deja, iar turistul a rămas blocat într-o zonă de conflict care nu își mai pot continua pachetul în condițiile convenite, art. 14 alin. (1) din Ordonanță stabilește că agenția organizatoare este responsabilă de buna executare a tuturor serviciilor incluse în pachet, indiferent dacă acestea urmează să fie furnizate de ea sau de alți prestatori. Această regulă are o importanță juridică deosebită, deoarece împiedică transferarea integrală a responsabilității asupra altor furnizori, cum ar fi hotelul sau compania aeriană, atunci când călătorul a contractat un pachet. Dacă o parte semnificativă din serviciile incluse nu mai poate fi executată, agenția trebuie să ofere servicii alternative corespunzătoare, fără costuri suplimentare, iar dacă acestea sunt de o calitate inferioară, călătorul are dreptul la reducere de preț. Mai mult, dacă întoarcerea nu poate fi asigurată din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, agenția suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depășește, în principiu, trei nopți per călător.

De asemenea, art. 17 din Ordonanță impune agenției organizatoare obligația de a acorda asistență adecvată călătorului aflat în dificultate, inclusiv prin furnizarea de informații privind autoritățile locale și asistență, precum și prin sprijin în găsirea unor servicii alternative. În consecință, în raportul cu agențiile de turism, analiza juridică nu se limitează la întrebarea dacă există sau nu forță majoră, ci presupune verificarea obligațiilor de informare, a obligațiilor de sprijin și a conduitei concrete a profesionistului. Dacă neexecutarea nu este justificată ori dacă agenția refuză să își îndeplinească obligațiile de asistență și remediere, se poate discuta despre răspunderea contractuală, despre o eventuală acțiune în răspundere contractuală și despre posibilitatea de recuperare a prejudiciului, în limitele prevăzute de lege.

În materia transportului aerian, respectiv raporturile dintre pasager și operatorul de transport aerian, cadrul juridic relevant este dat în principal de Regulamentul (CE) nr. 261/2004, care stabilește norme comune privind compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare, anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor. Pentru persoanele afectate de blocaje de trafic, rerutări sau suspendarea curselor, importanța acestui regulament este deosebită, deoarece el consacră un nivel ridicat de protecție a pasagerilor și recunoaște expres faptul că anularea și întârzierea prelungită a zborurilor pot cauza dificultăți și neplăceri grave. Din această perspectivă, atunci când există restricții privind spațiul aerian sau modificări impuse de contextul de securitate, pasagerii nu rămân lipsiți de protecție juridică. Chiar și în aceste situații, regulamentul menține dreptul pasagerului de a opta între rambursarea costului biletului și redirecționarea în condiții satisfăcătoare, precum și dreptul la asistență pe durata așteptării.

Totuși, regulamentul prevede și o limitare importantă, relevantă pentru situațiile din regiune. Considerentele regulamentului arată că operatorul efectiv de transport aerian poate fi exonerat de obligația de plată a compensației atunci când anularea sau întârzierea este cauzată de circumstanțe excepționale care nu puteau fi evitate în pofida tuturor măsurilor rezonabile adoptate. Între exemplele expres menționate de regulament se regăsesc instabilitatea politică, condiţii meteorologice incompatibile, riscurile legate de siguranță și deciziile de gestionare a traficului aerian. În mod practic, acest lucru înseamnă că existența unor restricții oficiale de zbor sau a unor măsuri legate de siguranță poate înlătura obligația companiei aeriene de a acorda despăgubiri pentru zborurile anulate.

Cu toate acestea, invocarea unor împrejurări excepționale nu înlătură automat toate celelalte obligații ale transportatorului. Operatorul rămâne ținut, în condițiile regulamentului, să ofere asistență și să pună la dispoziția pasagerului opțiunea rambursării sau a redirecționării, ceea ce înseamnă că analiza juridică trebuie să distingă între compensația standard și celelalte forme de protecție recunoscute de lege. În aceeași manieră, o cerere de despăgubire pentru zborul întârziat trebuie analizată concret, în funcție de cauza întârzierii, de durata acesteia și de măsurile rezonabile pe care compania le-a luat pentru a limita consecințele asupra pasagerilor.

În cazul în care zborul afectat face parte dintr-un pachet de servicii de călătorie, analiza trebuie completată și prin raportare la Ordonanța nr. 2/2018. Potrivit art. 15 alin. (6), drepturile la despăgubiri sau reducerea prețului recunoscute călătorului în temeiul ordonanței nu aduc atingere drepturilor sale în temeiul Regulamentului nr. 261/2004. Această prevedere este deosebit de importantă, deoarece confirmă că turistul poate avea, în paralel, drepturi față de organizatorul pachetului și față de operatorul aerian, în funcție de natura neexecutării. În același timp, alin. (7) al aceluiași articol stabilește că despăgubirile sau reducerile de preț acordate în temeiul ordonanței și cele acordate în temeiul regulamentului se deduc unele din altele pentru a evita supracompensarea. Prin urmare, trebuie evitată suprapunerea nejustificată a pretențiilor și trebuie identificat exact ce obligație aparține transportatorului și ce obligație revine organizatorului pachetului turistic.

În materia serviciilor de cazare, analiza juridică diferă în funcție de modul în care a fost contractată rezervarea. Dacă serviciul hotelier face parte dintr-un pachet de servicii de călătorie, devin aplicabile dispozițiile Ordonanței nr. 2/2018, care stabilesc că agenția de turism organizatoare este responsabilă pentru buna executare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract, indiferent dacă acestea sunt furnizate de ea sau de alți prestatori. Într-o asemenea situație, atunci când cetățenii ajung blocați în zone de conflict, problema juridică nu privește doar imposibilitatea de a ajunge la destinație, ci și imposibilitatea de a beneficia de cazarea rezervată în condițiile contractate.

Potrivit art. 14 din Ordonanța nr. 2/2018, dacă unul dintre serviciile incluse în pachet nu este executat conform contractului, agenția organizatoare trebuie, în principiu, să remedieze neconformitatea, iar atunci când o parte semnificativă din servicii nu mai poate fi executată astfel cum s-a convenit, aceasta trebuie să ofere servicii alternative corespunzătoare, fără costuri suplimentare pentru călător. Tot același text prevede că, în cazul schimbării cazării, serviciul alternativ trebuie oferit, pe cât posibil, în aceeași locație sau în cea mai apropiată variantă, de o calitate echivalentă sau superioară. Din această perspectivă, dacă în contextul unor zone de conflict sejurul este întrerupt, hotelul devine inaccesibil ori serviciile promise nu mai pot fi furnizate, agenția nu este liberă să invoce pur și simplu contextul regional, ci trebuie analizat dacă a oferit sau nu remedii conforme cu exigențele legii.

În situația în care serviciile alternative propuse au o calitate mai scăzută decât cea prevăzută inițial în contract, art. 14 alin. (11) din Ordonanța nr. 2/2018 conferă călătorului dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului. Mai mult, art. 15 stabilește că turistul beneficiază de o reducere de preț pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate și are dreptul să primească despăgubiri adecvate pentru daunele suferite ca urmare a acestei neconformități.

Totuși, textul legal prevede și o limitare importantă, respectiv nu se datorează despăgubiri dacă agenția de turism organizatoare dovedește că neconformitatea este imputabilă călătorului, unui terț fără legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contract sau este cauzată de circumstanțe inevitabile și extraordinare. Acest aspect este important în analiza situațiilor cum este cea din Golf, deoarece nu orice imposibilitate de a onora cazarea atrage automat răspunderea contractuală și nu orice neexecutare generează direct un drept la recuperarea prejudiciului. Dacă imposibilitatea reală de executare este determinată de împrejurări excepționale, cum ar fi restricții de securitate, evacuarea zonei sau imposibilitatea funcționării unității de cazare, poate deveni incidentă exonerarea sau pe circumstanțe inevitabile și extraordinare. În schimb, dacă aceasta nu a informat corect turistul, nu a propus o alternativă adecvată, a redus nejustificat calitatea serviciilor sau a refuzat restituirea sumelor fără temei legal, analiza se mută în sfera unei posibile răspunderi contractuale.

Atunci când rezervarea hotelieră nu face parte dintr-un pachet, ci a fost contractată separat, raportul juridic se analizează în baza regulilor generale aplicabile obligațiilor contractuale. În această ipoteză, trebuie stabilit dacă imposibilitatea de executare a fost una obiectivă și neimputabilă sau dacă furnizorul a refuzat executarea fără o justificare reală. Dacă turistul a fost obligat să suporte costuri suplimentare de cazare, să își găsească pe cont propriu o altă rezervare sau să suporte consecințele unui sejur întrerupt fără ca profesionistul să fi oferit vreo soluție rezonabilă, pot apărea pretenții patrimoniale distincte, care trebuie susținute cu documente, dovezi de plată și dovada legăturii directe dintre neexecutare și prejudiciul suferit. De asemenea, dacă rezervarea a fost intermediată de agenții de turism, trebuie clarificat cine are calitatea de cocontractant și cine răspunde efectiv pentru serviciul neexecutat, întrucât această delimitare

În situații de criză, cetățenii români aflați în străinătate tind să privească intervenția autorităților consulare ca pe o soluție generală la toate problemele apărute. Din punct de vedere juridic, această percepție trebuie nuanțată. Asistența consulară reprezintă un ansamblu de măsuri administrative și de sprijin pe care autoritățile le pot acorda cetățenilor români aflați în dificultate, însă ea nu se confundă cu obligația statului de a acoperi costurile generate de neexecutarea contractelor private și nici cu posibilitatea de a substitui părțile în raporturile lor contractuale. Pentru turiștii blocați în zone de conflict, asistența consulară poate însemna informare, orientare, sprijin pentru contactarea familiei, îndrumare privind rutele disponibile, transmiterea alertelor oficiale și, după caz, coordonare administrativă în limita posibilităților reale ale misiunilor diplomatice. Totuși, atunci când aeroporturile sunt închise, există restricții severe de circulație și riscuri de securitate ridicate în zone de conflict, capacitatea efectivă a autorităților de a interveni poate fi redusă.

În contextul actual de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, componenta de asistență consulară trebuie analizată distinct de raporturile contractuale născute între călător și profesioniștii implicați în executarea călătoriei. Potrivit Ordonanței nr. 2/2018, agenția de turism organizatoare are obligația de a acorda asistență adecvată călătorului aflat în dificultate, inclusiv prin furnizarea de informații privind autoritățile locale și asistență consulară, precum și prin sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative. Din această perspectivă, sprijinul acordat persoanei aflate în dificultate nu aparține exclusiv autorităților statului, ci poate constitui și o obligație legală a profesionistului care a organizat pachetul.

În același timp, Ministerul Afacerilor Externe a publicat pentru Emiratele Arabe Unite o alertă de călătorie cu „Nivelul 8 din 9: Evitați orice călătorie”, arătând că, în contextul actual de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, cetățenii români trebuie să evite deplasările în acest stat. MAE precizează, de asemenea, că spațiile aeriene ale mai multor state din regiune sunt închise, fără o perspectivă clară privind redeschiderea acestora, și recomandă cetățenilor români să mențină legătura cu companiile aeriene și/sau cu agențiile de turism, să verifice constant situația zborurilor și să analizeze opțiuni alternative de transport, dacă acestea nu prezintă riscuri de securitate. Acest element factual este important juridic, deoarece susține existența unui risc obiectiv ridicat în zone de conflict și poate constitui un argument relevant în analiza privind afectarea executării contractelor, imposibilitatea deplasării, existența unor aeroporturi închise și limitele efective ale intervenției autorităților.

Din punct de vedere juridic, trebuie evitată confuzia dintre obligația statului de a acorda asistență consulară și obligațiile contractuale ale operatorilor privați. Faptul că o persoană solicită sprijin consular nu înlătură obligațiile ce revin transportatorului, hotelului sau agenției și nu suspendă dreptul persoanei afectate de a cere recuperarea prejudiciului sau de a formula o acțiune în răspundere contractuală, atunci când condițiile legale sunt îndeplinite.

Totodată, chiar textul publicat de MAE arată că persoanele care ignoră avertismentele și se deplasează în zone de risc o fac pe propria răspundere, având în vedere că posibilitățile de intervenție ale misiunilor diplomatice în astfel de zone sunt reduse. Această precizare este importantă în plan juridic, întrucât arată că asistență consulară are limite obiective și nu poate fi privită ca un mecanism care substituie executarea obligațiilor contractuale ori acoperă integral consecințele patrimoniale ale blocării unei călătorii în zone de conflict. De aceea, în cazul persoanelor blocate în zone de conflict, demersurile administrative și consulare trebuie corelate cu analiza raporturilor contractuale și cu conservarea probelor necesare pentru valorificarea drepturilor în raport cu cei implicați.

„ Atunci când un conflict armat afectează o călătorie, este important să se facă diferența între o situație excepțională care împiedică executarea normală a serviciilor și cazurile în care obligațiile contractuale nu sunt respectate în mod culpabil, deoarece nu orice blocaj de transport sau de cazare înseamnă automat că turistul pierde dreptul la rambursare, la asistență sau la despăgubiri”, a declarat Dr. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

În concluzie, situația românilor rămași în statele din Golf pe fondul deteriorării condițiilor de securitate trebuie analizată diferențiat, în funcție de natura fiecărui raport juridic și de obligațiile concrete asumate de fiecare profesionist implicat. În relația cu agențiile de turism, Ordonanța nr. 2/2018 permite, în anumite condiții, încetarea contractului fără penalitate și obținerea unei recuperări integrale, atunci când apar circumstanțe inevitabile și extraordinare care afectează executarea pachetului sau transportul către destinație. În relația cu operatorii aerieni, Regulamentul nr. 261/2004 menține protecția conferită de lege pasagerilor afectați de anulări, întârzieri și aeroporturi închise, inclusiv prin rambursare, rerutare și asistență, chiar dacă în anumite situații excepționale acordarea unei despăgubire pentru zborul anulat sau despăgubire pentru zborul întârziat poate fi limitată.