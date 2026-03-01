Președintele american Donald Trump a afirmat că este dispus să poarte discuții cu liderii iranieni, chiar în contextul tensiunilor crescânde și al operațiunilor militare aflate în desfășurare.

„Ei vor să discute, iar eu am fost de acord să discut, așa că voi discuta cu ei. Ar fi trebuit să o facă mai devreme”, a declarat Trump, potrivit publicației The Atlantic. Întrebat când ar putea avea loc aceste discuții, liderul american a răspuns: „Nu vă pot spune”.

Declarațiile lui Donald Trump au fost făcute într-un context de intensificare a operațiunilor militare americane împotriva Iranului. Într-un interviu pentru CNBC, el a descris ofensiva ca fiind „foarte pozitivă”, subliniind că acțiunile se desfășoară înainte de termen și că impactul lor este benefic nu doar pentru SUA, ci și la nivel global.

Într-o discuție separată cu o jurnalistă de la Fox News, Trump a menționat că aproximativ 48 de lideri iranieni ar fi fost eliminați până în acel moment, remarcând viteza cu care au avut loc aceste acțiuni. Declarațiile au fost făcute înainte ca autoritățile americane să confirme primele pierderi din rândul trupelor proprii.

„Se mișcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă: 48 de lideri au fost eliminați dintr-o dată”, a spus Trump.

În paralel, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că atacurile asupra Teheranului vor fi intensificate în zilele următoare. Într-un mesaj video difuzat de biroul său, el a afirmat că forțele israeliene lovesc în inima capitalei iraniene cu o intensitate tot mai mare și că aceasta va crește și mai mult.

„Forţele noastre lovesc în prezent în inima Teheranului cu o intensitate tot mai mare, care se va amplifica şi mai mult în zilele următoare”, anunţă într-un mesaj video Benjamin Netanyahu.

Netanyahu a transmis că a dat instrucțiuni pentru continuarea campaniei și că Israelul mobilizează toată puterea armatei sale pentru a-și asigura existența și viitorul.

El a declarat că Israelul traversează zile dureroase, făcând referire la atacurile iraniene care au provocat victime pe teritoriul israelian. Premierul a menționat că sâmbătă, la Tel Aviv, iar duminică la Bet Shemesh, au fost pierdute vieți omenești.