Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică unei jurnaliste de la Fox News că 48 de lideri iranieni au fost uciși până în prezent în Iran. El a subliniat că ofensiva americano-israeliană se mișcă rapid și că amploarea acțiunii a surprins prin ritmul său.

Potrivit relatării jurnalistei pe platforma X, Trump a spus că operațiunea avansează într-un mod care i-a luat prin surprindere pe mulți și că 48 de lideri au fost eliminați într-un interval scurt de timp.

„Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă, 48 de lideri au fost eliminaţi dintr-o dată”, a declarat şeful statului american, potrivit acestei jurnaliste care i-a transcris declaraţiile pe X.

Aceeași jurnalistă a precizat că discuția cu președintele american a avut loc înainte de anunțarea primelor pierderi americane în conflictul din Orientul Mijlociu.

Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu, CENTCOM, a anunțat că trei militari americani au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți grav.

În paralel, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că atacurile asupra Teheranului vor fi intensificate în zilele următoare. Într-un mesaj video difuzat de biroul său, el a afirmat că forțele israeliene lovesc în inima capitalei iraniene cu o intensitate tot mai mare și că aceasta va crește și mai mult.

„Forţele noastre lovesc în prezent în inima Teheranului cu o intensitate tot mai mare, care se va amplifica şi mai mult în zilele următoare”, anunţă într-un mesaj video Benjamin Netanyahu.

Netanyahu a transmis că a dat instrucțiuni pentru continuarea campaniei și că Israelul mobilizează toată puterea armatei sale pentru a-și asigura existența și viitorul.

El a declarat că Israelul traversează zile dureroase, făcând referire la atacurile iraniene care au provocat victime pe teritoriul israelian. Premierul a menționat că sâmbătă, la Tel Aviv, iar duminică la Bet Shemesh, au fost pierdute vieți omenești.

„Acestea sunt zile dureroase. Ieri (sâmbătă), aici, la Tel Aviv, iar acum la Bet Shemesh, am pierdut fiinţe dragi”, a declarat el.

סיימתי עכשיו פגישה עם שר הביטחון, הרמטכ”ל וראש המוסד. נתתי הנחיות להמשך המערכה. אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי. יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. עם זאת, אלה ימים… pic.twitter.com/cap0Atxlhl — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

Declarațiile au fost făcute la sediul Ministerului Apărării din Tel Aviv, într-o înregistrare video difuzată oficial.

Nouă persoane au fost ucise duminică la Bet Shemesh, în centrul Israelului, după ce o clădire s-a prăbușit în urma unui atac iranian cu rachetă. De asemenea, o îngrijitoare filipineză a fost ucisă sâmbătă într-un alt atac, la Tel Aviv.

La scurt timp după declarațiile premierului, armata israeliană a anunțat că a lansat un nou val de atacuri aeriene în inima Teheranului, precizând pe Telegram că Forțele Aeriene au declanșat o nouă ofensivă în capitala Iranului.