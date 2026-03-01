Situația tensionată din Iran a avut un impact major asupra traficului aerian internațional, potrivit Financial Times. Aproximativ 6.000 de zboruri sunt în prezent nesigure, iar aproape 2.700 au fost deja anulate.

Zeci de mii de pasageri au rămas blocați în aeroporturi. Terminalele din Dubai, cel mai aglomerat aeroport din lume, și Doha au rămas închise, iar companiile aeriene din Orientul Mijlociu și-au suspendat aproape toate cursele duminică.

În ultimele 24 de ore, rachete și drone iraniene au vizat aeroporturile din Dubai, Abu Dhabi, Kuwait City și Manama, provocând pagube infrastructurii terminalelor. În atacul asupra Aeroportului Internațional Zayed din Abu Dhabi, o persoană și-a pierdut viața, iar șapte au fost rănite.

Spațiul aerian al Qatarului, Iranului și Irakului a rămas închis duminică, iar alte aeronave evită complet regiunea.

Qatar Airways a anunțat că își va relua operațiunile doar după ce Autoritatea Aviației Civile din Qatar va confirma redeschiderea sigură a spațiului aerian. Emirates, cu baze în Dubai, a suspendat toate zborurile până luni, ora locală 15:00, oferind pasagerilor posibilitatea de a reprograma călătoria în termen de până la 20 de zile.

Companii internaționale, precum British Airways și Air France, au anulat cursele către regiune. Circa 2.000 de zboruri fuseseră deja anulate sâmbătă, iar pentru duminică erau programate aproximativ 4.000 de zboruri, dintre care peste 700 erau deja suspendate.

Aeroporturile din Orientul Mijlociu sunt noduri vitale pentru conexiunile între Asia, Europa și America, transportând milioane de pasageri. Chiar și după redeschiderea spațiului aerian, consecințele haosului vor persista câteva zile, afectând fluxul normal al zborurilor internaționale.

Ministerul Transporturilor a precizat duminică ce drepturi au pasagerii ale căror zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate. Măsurile vin în contextul deteriorării situației de securitate și al restricțiilor impuse asupra spațiului aerian din regiune.

Potrivit Regulamentul (CE) nr. 261/2004, aceste situații sunt considerate „circumstanțe extraordinare”.

Regulamentul se aplică:

tuturor zborurilor care pleacă de pe un aeroport dintr-un stat membru al Uniunii Europene, indiferent de compania aeriană

zborurilor care sosesc în Uniunea Europeană dintr-o țară terță, dacă sunt operate de un transportator aerian din UE

Nu se aplică zborurilor care pleacă din afara Uniunii Europene și sunt operate de companii din afara UE

Compensații financiare

Conform articolului 5 alineatul (3) din Regulament, companiile aeriene nu sunt obligate să acorde compensații financiare atunci când anulările sunt cauzate de circumstanțe extraordinare, precum conflicte armate, riscuri grave de securitate sau închiderea spațiului aerian.

Drepturile pasagerilor

Rambursare sau redirecționare (Art. 8)

Pasagerii pot opta pentru:

rambursarea integrală a biletului în termen de 7 zile

redirecționarea către destinația finală la prima oportunitate disponibilă

rerutarea la o dată ulterioară convenabilă

Dreptul la asistență (Art. 9)

În cazul așteptării pentru rerutare, transportatorii trebuie să ofere:

mese și băuturi

cazare, dacă este necesar

transport între aeroport și locul de cazare

posibilitatea efectuării de comunicări gratuite

Informarea pasagerilor (Art. 14)

Transportatorii au obligația să informeze pasagerii cu privire la drepturile lor și opțiunile disponibile.

Recomandări pentru pasageri