Potrivit presei israeliene, zgârie-norii afectați adăpostesc sediul serviciilor secrete din Emiratele Arabe Unite. Iranul și-a concentrat atacurile asupra bazelor militare și a punctelor strategice ale serviciilor americane de informații din regiune.

⚡️A shopping center is on fire in Sharjah The fire started due to the fall of a drone. There may be people trapped under the rubble. Just a few days ago, it was unimaginable that something like this could happen in the UAE. pic.twitter.com/5mpSW2Kudb — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026

‼️🇮🇷🇦🇪 An Iranian Shahed kamikaze drone has hit a shopping center in Sharjah, Dubai. The building is now engulfed in intense flames. pic.twitter.com/iAA1M8PcI7 — Q_Patriot_X (@QTrumpx) March 1, 2026

Autoritățile din Dubai au comunicat că o dronă a fost interceptată, iar resturile acesteia au provocat un incendiu minor pe fațada exterioară a hotelului Burj Al Arab.

Echipele de protecție civilă au gestionat incidentul fără ca persoane să fie rănite. Pe rețelele sociale au fost publicate imagini care arată și pagube importante la unul dintre terminalele aeroportului din Dubai.

Biroul de Presă al Guvernului din Dubai a transmis pe Twitter că patru angajați ai aeroportului au fost răniți și primesc îngrijiri medicale.

Dubai Media Office: The competent authorities in Dubai announced that a drone had been intercepted, and its shrapnel caused a limited fire on the exterior facade of the Burj Al Arab Hotel, and civil defense teams were able to control the incident without any injuries occurring. https://t.co/pLY58I0oTy — Open Source Intel (@Osint613) February 28, 2026

Un petrolier a fost atacat în largul coastei Musandam, în Strâmtoarea Ormuz. Patru membri ai echipajului au fost răniți, iar cei 20 de oameni aflați la bord au fost evacuați, potrivit informațiilor furnizate de Centrul de Securitate Maritimă din Oman.

Centrul de Securitate Maritimă din Oman a informat că petrolierul Skylight, sub pavilionul Republicii Palau, a fost atacat la aproximativ 9,26 km nord de portul Khasab. La bord se aflau 20 de membri ai echipajului – 15 indieni și 5 iranieni – care au fost evacuați. Cel puțin patru persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale. Nu a fost clar cine a efectuat atacul.

Un oficial al misiunii navale Aspides a Uniunii Europene a declarat sâmbătă că navele au recepționat mesaje VHF de la Gardienii Revoluției Islamice din Iran (IRGC), în care li se transmitea că „nicio navă nu are voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”, potrivit Times of Israel.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de export de petrol din lume, leagă marii producători din Golf – Arabia Saudită, Iran, Irak și Emiratele Arabe Unite – de Golful Oman și Marea Arabiei. Iranul nu a confirmat oficial aceste transmisii, deși amenințări similare au existat de ani de zile ca represalii pentru eventuale atacuri împotriva Republicii Islamice.