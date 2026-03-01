Anwar Gargash, consilier diplomatic al liderului Emiratelor Arabe Unite, a declarat pentru Al Jazeera că atacurile Iranului din Golful Persic au izolat țara pe plan regional. De asemenea, el a avertizat Teheranul să nu mai atace statele vecine, așa cum s-a întâmplat în ultimele ore.

„Agresiunea iraniană împotriva statelor din Golf a fost o greșeală de calcul și a izolat Iranul într-un moment critic. Războiul vostru nu este cu vecinii voștri. Întoarceți-vă la rațiune și tratați-vă vecinii rațional și responsabil înainte ca cercul izolării și escaladării să se lărgească”, a declarat Anwar Gargash.

Iranul a lansat duminică dimineață un nou val de atacuri cu rachete și drone în mai multe țări din Orientul Mijlociu, ca răspuns la escaladarea recentă a conflictului. Explozii au fost semnalate în capitale și orașe importante, inclusiv Doha și Dubai. Printre țintele atacurilor s-a aflat portul comercial Duqm din Oman, țară care a găzduit anterior negocieri între delegațiile SUA și Iran. Atacurile au vizat, de asemenea, baze militare americane și israeliene din regiune.

Numărul maghiarilor care au solicitat protecție consulară în regiunea Golfului a crescut semnificativ, depășind 4.000, ca urmare a noilor atacuri iraniene cu rachete și drone asupra mai multor state arabe. Guvernul Ungariei a raportat că înregistrările au crescut de la 1.893 la 4.144 într-o singură zi.

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a comentat situația pe rețelele sociale, precizând că luptele rămân intense în Orientul Mijlociu și că Iranul a continuat atacurile asupra țărilor arabe din regiune. Conform declarației sale, 137 de rachete și 209 drone au vizat Emiratele Arabe Unite, afectând aeroporturile din Dubai, Abu Dhabi, Doha și Manama, inclusiv terminalul care deservește traficul aerian către Ungaria.

Din cauza atacurilor, spațiul aerian rămâne închis, iar marile companii aeriene, printre care Qatar Airways și Emirates, și-au suspendat zborurile. Pasagerii blocați sunt cazați în hoteluri, iar autoritățile din Abu Dhabi au anunțat că vor acoperi costurile turiștilor afectați.

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a anunțat că ambasadele Ungariei din Orientul Mijlociu lucrează continuu, iar call center-ul consular este suplimentat cu personal pentru a face față cererilor. El a precizat că numărul maghiarilor înregistrați pentru protecție consulară a crescut de la 1.893 la 4.144.

Szijjártó a menționat că ambasadele mențin contact permanent cu autoritățile locale și le-a recomandat maghiarilor din regiune să urmeze cu strictețe indicațiile oficiale. Guvernul Emiratelor Arabe Unite a confirmat că granițele terestre spre Oman și Arabia Saudită rămân deschise, însă timpii de așteptare la punctele de trecere sunt foarte mari, motiv pentru care autoritățile recomandă rezidenților să nu părăsească locurile în care se află.