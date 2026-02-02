Ungaria a decis să conteste oficial programul REPowerEU, argumentând că interdicțiile privind importurile de energie din Rusia creează riscuri serioase pentru aprovizionarea internă și pentru stabilitatea prețurilor.

Anunțul a fost făcut luni de ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului, Peter Szijjarto, care a precizat că Budapesta va sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în legătură cu legalitatea măsurilor incluse în REPowerEU. Informația a fost transmisă de agenția MTI și preluată de Agerpres.

În explicațiile sale, ministrul ungar a amintit că programul REPowerEU prevede interzicerea importurilor de energie rusească, inclusiv gaze naturale și petrol, ceea ce, în opinia guvernului de la Budapesta, afectează direct interesele economice ale țării. Oficialul a subliniat că autoritățile ungare consideră aceste decizii incompatibile cu nevoile reale ale pieței energetice interne.

„Partidele de guvernământ vor trebui să câştige alegerile legislative pentru a duce procesul la bun sfârşit”, a transmis Peter Szijjarto, potrivit unui comunicat al ministerului.

În continuare, șeful diplomației ungare a făcut referire la publicarea deciziei europene care limitează achizițiile de resurse energetice din Rusia, subliniind impactul imediat asupra Ungariei.

„Aş vrea să clarific că Ungaria are doar alternative mai scumpe şi mai puţin fiabile. Fără gaz şi ţiţei ruseşti, securitatea energetică a ţării nu poate fi garantată, nici nu pot fi menţinute realizările schemei de plafonare a preţurilor la utilităţi. Îi vom proteja pe unguri (…) şi nu vom permite Bruxelles-ului să elimine limitele preţurilor la utilităţi”, a declarat Peter Szijjarto.

În argumentația sa juridică, Ungaria susține că REPowerEU a fost adoptat într-o formă care ocolește regulile europene privind sancțiunile. Ministrul de externe a explicat că, în opinia Budapestei, interzicerea importurilor de energie ar trebui decisă doar prin sancțiuni adoptate în unanimitate de statele membre ale Uniunea Europeană, nu printr-un regulament de politică comercială.

Szijjarto a criticat explicit modul în care a fost încadrată decizia la nivel european.

„A fost adoptat deghizat în măsura de politică comercială este ridicol”, a spus el, referindu-se la regulamentul care stă la baza programului REPowerEU.

În același context, ministrul ungar a amintit că tratatele fundamentale ale UE oferă statelor membre dreptul de a-și stabili propriul mix energetic, fără ingerințe directe din partea instituțiilor comunitare. El a susținut că decizia contestată depășește competențele Uniunii și contravine principiilor stabilite prin tratatele de bază.

Totodată, oficialul de la Budapesta a invocat principiul solidarității energetice, pe care îl consideră încălcat în cazul Ungariei.

„UE are o regulă numită principiul solidarităţii energetice. Acest lucru înseamnă în esenţă că trebuie asigurată aprovizionarea cu energie a statelor membre. Or, decizia de la Bruxelles inversează clar acest lucru; cu siguranţă face aşa în cazul Ungariei”, a afirmat Peter Szijjarto.

Ministrul de externe ungar a estimat că procedura juridică de la CJUE ar putea dura până la doi ani, perioadă în care contextul politic intern va juca un rol esențial. Potrivit acestuia, continuarea procesului depinde de rezultatul alegerilor legislative din Ungaria și de menținerea actualei majorități guvernamentale.

În declarațiile sale, Szijjarto a susținut că există presiuni externe din partea unor actori din industria energetică internațională, care ar fi promovat achiziția de energie mai scumpă din Vest.

„Trebuie să câştigăm alegerile pentru a finaliza totul. Cealaltă parte dispune de experţi din industria energetică internaţională care au făcut mai devreme lobby ca noi să cumpărăm energie mai scumpă din Occident, în locul alternativelor mai ieftine din Rusia”, a declarat ministrul ungar.

El a avertizat că o eventuală schimbare de guvern ar putea duce la abandonarea demersului juridic și la creșteri semnificative ale costurilor pentru populație.