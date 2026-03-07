Irina Ponta nu se afla pe lista de repatrieri. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a oferit sâmbătă, 7 martie, explicații detaliate despre modul în care gestionează repatrierile cetățenilor români și siguranța datelor din sistemul eConsular, după ce numele Irinei Ponta nu a fost regăsit în evidențele oficiale.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat că Irina Ponta nu a figurat pe nicio listă a ministerului, ceea ce a făcut imposibil contactul pentru repatriere. Oficialul a subliniat că sistemul eConsular dispune de mecanisme de redundanță și securitate, astfel încât orice modificare ilegală a datelor este imposibilă.

„Este o acuzație penală. Modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal. Vă asigur că sistemul are o anumită redundanță și protecție și nu este posibil ca cineva să facă acest lucru”.

MAE menține prioritare cazurile medicale și copiii în organizarea zborurilor de repatriere. Evaluarea finală a evacuărilor va ține cont atât de aspectele operaționale, cât și de comunicarea cu cetățenii.

Referitor la mesajul transmis copiilor români blocați în zone de conflict, în care consulul Richard Badea le spunea că trebuie „să se bucure” că sunt lângă război, Țărnea a evitat să comenteze retorica personală. Analiza ministerului se va concentra pe organizarea mecanismelor consulare și cooperarea internațională.

„Nu pot să fac aprecieri legate de retorică, dar, dacă mă întrebați personal, nu mi se pare cele mai alese cuvinte, dar asta e altă poveste”, a spus Țărnea.

Țărnea a subliniat că angajații Departamentului Consular, call-center-ului și voluntarii depun eforturi considerabile, lucrând peste program pentru a asigura sprijinul cetățenilor români.

Comparativ cu alte state, România aplică o politică mai protectivă față de propriii cetățeni, acordând prioritate serviciului public și misiunii consulare.

Referitor la costurile operațiunilor de repatriere, purtătorul de cuvânt al MAE a menționat că analiza va fi realizată împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Transporturilor, iar rezultatele vor fi publicate în viitorul apropiat.