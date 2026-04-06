Prețurile biletelor de avion vor crește din cauza scumpirii combustibilului. Industria aviatică internațională intră într-o perioadă de ajustări tarifare accelerate, pe fondul creșterii puternice a costului combustibilului pentru avioane. Evoluția prețului petrolului pe piețele globale a determinat o scumpire directă a kerosenului, componentă esențială în operarea companiilor aeriene.

Având în vedere că alimentarea aeronavelor reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli operaționale, presiunea financiară se transmite inevitabil către prețul final al biletelor de avion.

Creșterea costului combustibilului are un impact direct asupra structurii de cost a companiilor aeriene. În medie, carburantul reprezintă între 20% și 30% din cheltuielile totale ale unui operator aerian.

Într-un context de piață volatil, companiile au două opțiuni principale:

absorbția costurilor, ceea ce reduce marjele de profit;

transferul costurilor către pasageri prin majorări de tarife sau suprataxe.

Pe termen scurt, multe companii au încercat să evite creșterile de preț. Totuși, pe măsură ce costurile rămân ridicate, ajustarea tarifelor devine inevitabilă.

Scumpirea biletelor de avion nu este un fenomen local, ci unul global, vizibil pe toate continentele. Operatorii aerieni din Europa, Asia și America raportează presiuni similare asupra costurilor operaționale.

Un mecanism tot mai frecvent utilizat este suprataxa pentru combustibil (fuel surcharge). Aceasta permite companiilor aeriene să ajusteze rapid prețurile fără a modifica integral structura tarifară de bază.

În multe cazuri, aceste suprataxe sunt revizuite periodic, în funcție de evoluția pieței petrolului, ceea ce duce la fluctuații frecvente ale prețului final al biletelor.

Companie aeriană Țară / regiune Reacție principală Impact / măsuri anunțate Ryanair Europa Avertizează creșteri de preț Tarife mai mari după Paște și în sezonul de vară Lufthansa Germania Ajustare strategie tarifară Posibile majorări + reducerea capacității de zbor Air France-KLM Franța / Olanda Creștere tarife Mai ales pe zboruri lung-curier SAS Scandinavia Creșteri de preț + ajustări operaționale Anulări de zboruri și modificări de program Volotea Europa Reducere rute + avertizare scumpiri Impact direct al crizei de kerosen Aegean Airlines Grecia Impact financiar semnificativ Afectarea rezultatelor trimestriale EasyJet Marea Britanie Creșteri de preț anticipate Tarife mai mari spre final de vară IAG (British Airways) Marea Britanie Momentan fără scumpiri imediate Acoperire parțială a costurilor combustibilului Air New Zealand Noua Zeelandă Creșteri de preț + suspendări prognoze Volatilitate ridicată a combustibilului American Airlines SUA Creștere costuri operaționale +400 milioane $ cheltuieli estimate United Airlines SUA Ajustări tarifare + optimizare rețea Reducerea zborurilor neprofitabile + taxe bagaje Frontier Airlines SUA Revizuire estimări financiare Creștere costuri combustibil JetBlue Airways SUA Creștere taxe auxiliare Bagaje mai scumpe (+4–9$) IndiGo India Introducere taxe combustibil Taxe diferențiate pentru rute internaționale Akasa Air India Suprataxe combustibil 2–14$ per bilet (aprox.) Cathay Pacific Hong Kong Creștere suprataxe +34% + revizuire la 2 săptămâni Spring Airlines China Suprataxe combustibil Majorări pe rute interne Thai Airways Thailanda Creștere tarife +10% până la +15% Cebu Air Filipine Ajustări strategice Adaptare la prețul combustibilului Korean Air Coreea de Sud Plan de reducere costuri Management de criză operațională Pakistan International Airlines Pakistan Majorări tarifare +20$ intern / până la +100$ internațional Vietnam Airlines Vietnam Reducere zboruri Anulări rute interne VietJet Vietnam Ajustare frecvență zboruri Optimizare rețea Virgin Australia Australia Ajustare tarife Impact geopolitic + combustibil SunExpress (Turkish Airlines + Lufthansa) Turcia / Europa Suprataxă combustibil 10€ per pasager Greater Bay Airlines Hong Kong Majorare suprataxe Creștere pe majoritatea rutelor

Mai multe aeroporturi importante din Europa se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu combustibil pentru aviație de tip Jet A1, ceea ce a dus la introducerea unor restricții temporare de alimentare pentru aeronavele comerciale. Situația este în prezent concentrată în nordul Italiei, dar ridică semne de întrebare privind posibile efecte în lanț la nivel european, inclusiv asupra prețului biletelor de avion și a sezonului estival.

Patru aeroporturi importante — Milano Linate, Veneția Marco Polo, Bologna și Treviso — au implementat măsuri de limitare a alimentării cu combustibil pentru aeronavele comerciale.

Restricțiile sunt valabile până la 9 aprilie și au fost introduse ca răspuns la o disponibilitate redusă de Jet A1 furnizat de operatorul Air BP Italia.

stabilirea unei liste de priorități pentru alimentare;

acces prioritar pentru zboruri medicale și de urgență;

prioritate pentru zboruri oficiale de stat;

prioritate pentru zboruri lung-curier (peste 3 ore);

limitarea alimentării pentru zborurile comerciale obișnuite.

În unele cazuri, aeronavele comerciale sunt alimentate cu o cantitate maximă de aproximativ 2.000 litri, sub necesarul standard pentru operarea completă a multor rute europene.

Jet A1 este tipul standard de kerosen utilizat în aviația civilă internațională. Orice perturbare în lanțul de aprovizionare poate genera efecte rapide în:

planificarea zborurilor;

costurile operaționale ale companiilor aeriene;

frecvența curselor;

prețul final al biletelor.

Chiar și restricțiile temporare pot crea efecte în cascadă în sistemul aviatic european, mai ales în perioadele de trafic intens.

În România, autoritățile aeroportuare confirmă că nu există în prezent o criză de combustibil pentru aviație.

Potrivit reprezentanților Companiei Naționale Aeroporturi București, sistemul local funcționează diferit față de alte state europene, deoarece achiziția de combustibil este realizată direct de companiile aeriene sau de agenții de handling, prin contracte cu furnizorii.

„La noi, combustibilul nu este gestionat de aeroport, ci fiecare companie aeriană sau agent de handling își face propriile contracte cu distribuitorii de combustibil. Aeroportul nu intermediază această relație, cum este în alte țări”, spune purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Deși România nu se confruntă cu lipsă de combustibil, efectul economic rămâne semnificativ. Scumpirea Jet A1 se reflectă direct în structura de cost a companiilor aeriene și, implicit, în prețul biletelor de avion.

„Nu cred că în România va fi lipsă de combustibil de aviație, dar scumpirea tonei de JetA1 se va reflecta direct în scumpirea biletelor. Toate companiile vor profita de asta ca să ridice prețurile biletelor. Deși profiturile companiilor aviatice sunt enorme, niciun patron nu își va tăia din profituri ca să lase identice prețurile biletelor, ci toți vor scumpi.”, continuă Teodor Postelnicu.

Operatorii aerieni sunt considerați puțin dispuși să absoarbă integral creșterile de costuri, ceea ce duce la ajustări tarifare progresive.

Pentru sezonul de vară, perspectiva rămâne una de funcționare normală a zborurilor, însă cu posibile ajustări de preț.

„Nu cred că în România va fi lipsă de combustibil de aviație, dar scumpirea tonei de JetA1 se va reflecta direct în scumpirea biletelor. Toate companiile vor profita de asta ca să ridice prețurile biletelor. Deși profiturile companiilor aviatice sunt enorme, niciun patron nu își va tăia din profituri ca să lase identice prețurile biletelor, ci toți vor scumpi.”

Scenariul actual:

zborurile comerciale nu sunt în pericol;

rutele aeriene rămân operaționale;

cererea de călătorii este menținută.

Totuși, costurile biletelor ar putea crește în funcție de evoluția pieței combustibilului, mai ales pe rutele externe și în perioadele de vârf.