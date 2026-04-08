Măsura propusă se bazează pe prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și vizează sprijinirea celor afectați de falimentul Șantierului Naval Mangalia. Conform notei de fundamentare, peste 1.050 de persoane au rămas fără loc de muncă și au nevoie de suport pentru a depăși dificultățile generate de pierderea venitului.

Șantierul Naval Mangalia, unul dintre cei mai mari angajatori din zonă, a intrat în faliment după ce creditorii au respins planul de reorganizare, declanșând astfel lichidarea și oprirea treptată a activității, cu impact major asupra economiei locale și a comunității.

Autoritățile au considerat necesară oferirea unui sprijin financiar suplimentar, pe lângă plata salariilor din Fondul de Garantare aprobat anterior pentru o perioadă de șapte luni. În acest context, ANOFM a anunțat miercuri demararea plății creanțelor salariale restante pentru mai multe companii, inclusiv Damen Shipyards Mangalia, unde peste 1.000 de angajați beneficiază de sumele achitate din fond. Transferurile au început pe 7 aprilie și urmau să fie finalizate înainte de Paște.

Proiectul prevede un buget total de 6 milioane de lei, asigurat din fondurile Ministerului Muncii pentru 2026. Beneficiarii vor fi stabiliți pe baza listelor transmise de administratorul judiciar al șantierului către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, care va întocmi documentele necesare. Borderourile vor fi avizate de Prefectura Constanța și de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă înainte de a fi trimise pentru aprobare la nivel central.

Pentru acordarea ajutoarelor, proiectul introduce o procedură simplificată: nu va fi necesară depunerea unei cereri și nici efectuarea de verificări în teren. Ajutoarele vor fi aprobate prin decizie a ministrului Muncii sau a unei persoane desemnate și vor putea fi plătite fie prin mandat poștal, fie în cont bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului.

Nota de fundamentare precizează că solicitarea plății trebuie realizată până la 10 decembrie 2026, termen prevăzut și în proiectul de act normativ. După finalizarea perioadei de dezbatere publică, proiectul va fi supus analizei Guvernului, urmând să fie avizat de Consiliul Legislativ.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat miercuri demararea plății salariilor restante pentru angajații companiilor Liberty Galați S.A., Damen Shipyards Mangalia S.A. și Romaero S.A. din București.

Potrivit comunicatului de presă, 2.946 de angajați ai Liberty Galați S.A. au primit 57.057.902 lei, 1.031 de angajați ai Damen Shipyards Mangalia S.A. au beneficiat de 21.065.133 lei, iar 710 angajați ai Romaero S.A. din București au încasat 4.010.172 lei.

”Transferurile aferente salariilor restante au început în cursul zilei de 7 aprilie 2026, urmând ca sumele să ajungă în conturile bancare ale celor 4.687 de beneficiari înainte de Sărbătorile Pascale”, a transmis instituţia citată.

Plățile salariilor restante se efectuează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, utilizând documentația transmisă de angajatori.

Totodată, ANOFM a anunțat că plățile indemnizațiilor de șomaj și ale primelor acordate conform Legii nr. 76/2002 au fost anticipate, având în vedere apropierea sărbătorilor.