BCR Pensii intră într-o nouă etapă de leadership, după ce Radu Crăciun își încheie mandatul de Președinte și Director General, exercitat pe parcursul a 10 ani.

Compania a anunțat, totodată, numirea lui Cristian Pascu în funcția de Director General, acesta urmând să preia conducerea executivă a societății.

Mandatul lui Radu Crăciun a fost caracterizat prin stabilitate managerială și consolidarea poziției BCR Pensii în piața pensiilor private din România. În această perioadă, compania a navigat contexte economice complexe și a continuat să își dezvolte rolul în susținerea siguranței financiare pe termen lung pentru participanți.

Decizia de retragere este prezentată ca o tranziție naturală către o nouă etapă profesională. Radu Crăciun a subliniat că momentul este potrivit pentru o schimbare de rol, în care își propune să rămână implicat în mediul economic și investițional, dar dintr-o altă perspectivă decât cea executivă. El a transmis, de asemenea, mulțumiri echipei cu care a colaborat, evidențiind importanța responsabilității și a viziunii strategice în industria pensiilor private.

„După o perioadă intensă de implicare executivă, consider că este momentul potrivit pentru această tranziție, în care pot contribui într-un alt mod, dar cu aceeași convingere la evoluția mediului de business și investițional din România. Le mulțumesc colegilor mei, o echipă remarcabilă, pentru că mi-au fost alături într-un domeniu vital pentru România, un domeniu care necesită responsabilitate și o perspectivă investițională strategică dincolo de ciclurile economice”, a declarat Radu Crăciun.

Conducerea executivă este preluată de Cristian Pascu, profesionist cu peste 25 de ani de experiență în domeniul bancar și al piețelor financiare. Parcursul său profesional include expertiză în infrastructura de custodie și depozitare, precum și colaborarea cu investitori instituționali din România și din străinătate.

De-a lungul carierei, Cristian Pascu a fost implicat în dezvoltarea pieței de capital locale, contribuind la activitatea unor organisme profesionale și la evoluția standardelor din industrie.

„Sistemul de pensii private reprezintă un pilon esențial pentru stabilitatea economică și pentru sănătatea financiară a oamenilor. Rolul nostru este să livrăm încredere, siguranță și performanță sustenabilă pe termen lung. Preiau această responsabilitate cu respect pentru ceea ce a fost construit și cu ambiția de a duce mai departe misiunea BCR Pensii alături de colegii mei”, a declarat Cristian Pascu.

Schimbarea de conducere a fost salutată de Dana Dima, Președintele Consiliului de Supraveghere al BCR Pensii, care a mulțumit lui Radu Crăciun pentru contribuția sa la dezvoltarea companiei într-o perioadă marcată de provocări pentru industrie.

Aceasta a evidențiat, de asemenea, încrederea în noua conducere, subliniind că experiența lui Cristian Pascu va susține obiectivele de stabilitate și creștere ale companiei, într-un context în care disciplina investițională rămâne esențială.