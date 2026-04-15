Luna martie a adus o diminuare vizibilă a sumelor acumulate în conturile de pensii administrate privat (Pilonul II), afectând aproape 8,5 milioane de participanți.

Valoarea activelor din conturi a scăzut, în medie, cu aproximativ 4%, în condițiile în care evoluția piețelor financiare a redus temporar randamentele fondurilor de pensii.

Important:

contribuțiile au fost plătite în continuare

scăderea vine din partea investițiilor, nu din reducerea sumelor virate

Evoluția activului personal în Pilonul II

Indicator Februarie 2026 Martie 2026 Diferență Activ personal net 149.965 lei 144.502 lei -5.462 lei

Această scădere reflectă fluctuațiile valorii unității de fond, specifice investițiilor pe termen lung.

În România, Pilonul II este un sistem obligatoriu pentru angajați, iar contribuțiile sunt reținute automat din salariu.

Nivelul contribuției:

aproximativ 4,75% din salariul brut

Exemplu concret:

la un salariu minim brut de 4.050 lei

contribuția lunară este de aproximativ 190 de lei

Aceste sume sunt investite de administratorii fondurilor în:

titluri de stat

acțiuni

obligațiuni

alte instrumente financiare

Pe termen lung, contribuțiile constante pot genera sume semnificative.

Estimări:

aproximativ 220.000 lei într-un stagiu complet de cotizare

într-un stagiu complet de cotizare o pensie suplimentară de circa 1.300 lei/lună

Acești bani se adaugă la pensia de stat și pot face diferența majoră la retragere.

Scăderea din martie este determinată de evoluția negativă a piețelor financiare, care influențează direct valoarea activelor din fonduri.

Factori care pot duce la astfel de scăderi:

volatilitatea burselor internaționale

evoluția dobânzilor

tensiuni geopolitice

modificări economice globale

Important de înțeles:

Pilonul II funcționează pe bază de investiții

valoarea contului NU este fixă

poate crește sau scădea de la o lună la alta

Ce spun regulile: pierderile sunt temporare

Legea permite fluctuații ale valorii conturilor, însă oferă o protecție esențială pentru participanți.

Administratorii fondurilor sunt obligați:

să asigure, la momentul pensionării, cel puțin nivelul contribuțiilor virate

Cu alte cuvinte:

nu poți pierde banii depuși

fluctuațiile sunt temporare

Datele istorice arată că randamentele Pilonului II au fost, în general, peste inflație pe termen lung.

„În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei”

În paralel, sistemul public de pensii nu aduce vești bune pentru pensionari.

În 2026:

pensiile NU cresc

veniturile rămân la același nivel

Date actuale:

pensia minimă: 1.282 lei

pensia medie: aproximativ 3.600 lei

Acest context crește importanța Pilonului II pentru veniturile viitoare.

Scăderile din martie arată vulnerabilitatea pe termen scurt a sistemului, dar și rolul său esențial pe termen lung.

Tendințe clare:

dependența de pensia de stat scade

economisirea privată devine crucială

diferențele între cei care contribuie constant și cei care nu vor crește

👉 În lipsa unor majorări la stat:

Pilonul II devine principala sursă de suplimentare a veniturilor la pensionare

Impact pentru români: ce trebuie să înțeleagă fiecare contributor

Pentru cei peste 8 milioane de participanți, mesajul este unul clar:

Pe termen scurt:

pot apărea scăderi temporare

Pe termen lung:

sistemul este construit pentru acumulare

randamentele tind să compenseze perioadele negative

Decizia importantă:

continuitatea contribuțiilor este esențială

Așadar, scăderea din martie a pensiilor private nu reprezintă o pierdere definitivă, ci o corecție temporară generată de evoluțiile piețelor.

Într-un context în care pensiile de stat rămân înghețate, Pilonul II capătă un rol tot mai important în asigurarea veniturilor la bătrânețe, chiar dacă pe termen scurt pot apărea fluctuații.