Scăderi în conturile de pensii private pentru aproape 8,5 milioane de români
Luna martie a adus o diminuare vizibilă a sumelor acumulate în conturile de pensii administrate privat (Pilonul II), afectând aproape 8,5 milioane de participanți.
Valoarea activelor din conturi a scăzut, în medie, cu aproximativ 4%, în condițiile în care evoluția piețelor financiare a redus temporar randamentele fondurilor de pensii.
Important:
- contribuțiile au fost plătite în continuare
- scăderea vine din partea investițiilor, nu din reducerea sumelor virate
Evoluția activului personal în Pilonul II
|
Indicator
|
Februarie 2026
|
Martie 2026
|
Diferență
|
Activ personal net
|
149.965 lei
|
144.502 lei
|
-5.462 lei
Această scădere reflectă fluctuațiile valorii unității de fond, specifice investițiilor pe termen lung.
Cum funcționează contribuția la pensia privată
În România, Pilonul II este un sistem obligatoriu pentru angajați, iar contribuțiile sunt reținute automat din salariu.
Nivelul contribuției:
- aproximativ 4,75% din salariul brut
Exemplu concret:
- la un salariu minim brut de 4.050 lei
contribuția lunară este de aproximativ 190 de lei
Aceste sume sunt investite de administratorii fondurilor în:
- titluri de stat
- acțiuni
- obligațiuni
- alte instrumente financiare
Cât poți acumula în timp din Pilonul II
Pe termen lung, contribuțiile constante pot genera sume semnificative.
Estimări:
- aproximativ 220.000 lei într-un stagiu complet de cotizare
- o pensie suplimentară de circa 1.300 lei/lună
Acești bani se adaugă la pensia de stat și pot face diferența majoră la retragere.
De ce scad banii din conturi, chiar dacă plătești lunar
Scăderea din martie este determinată de evoluția negativă a piețelor financiare, care influențează direct valoarea activelor din fonduri.
Factori care pot duce la astfel de scăderi:
- volatilitatea burselor internaționale
- evoluția dobânzilor
- tensiuni geopolitice
- modificări economice globale
Important de înțeles:
- Pilonul II funcționează pe bază de investiții
- valoarea contului NU este fixă
- poate crește sau scădea de la o lună la alta
Ce spun regulile: pierderile sunt temporare
Legea permite fluctuații ale valorii conturilor, însă oferă o protecție esențială pentru participanți.
Administratorii fondurilor sunt obligați:
- să asigure, la momentul pensionării, cel puțin nivelul contribuțiilor virate
Cu alte cuvinte:
- nu poți pierde banii depuși
- fluctuațiile sunt temporare
Datele istorice arată că randamentele Pilonului II au fost, în general, peste inflație pe termen lung.
De ce fluctuațiile sunt normale într-un sistem de investiții
De ce fluctuațiile sunt normale într-un sistem de investiții
Pensiile de stat rămân înghețate în 2026
În paralel, sistemul public de pensii nu aduce vești bune pentru pensionari.
În 2026:
- pensiile NU cresc
- veniturile rămân la același nivel
Date actuale:
- pensia minimă: 1.282 lei
- pensia medie: aproximativ 3.600 lei
Acest context crește importanța Pilonului II pentru veniturile viitoare.
De ce Pilonul II devine tot mai important
Scăderile din martie arată vulnerabilitatea pe termen scurt a sistemului, dar și rolul său esențial pe termen lung.
Tendințe clare:
- dependența de pensia de stat scade
- economisirea privată devine crucială
- diferențele între cei care contribuie constant și cei care nu vor crește
👉 În lipsa unor majorări la stat:
- Pilonul II devine principala sursă de suplimentare a veniturilor la pensionare
Impact pentru români: ce trebuie să înțeleagă fiecare contributor
Pentru cei peste 8 milioane de participanți, mesajul este unul clar:
Pe termen scurt:
- pot apărea scăderi temporare
Pe termen lung:
- sistemul este construit pentru acumulare
- randamentele tind să compenseze perioadele negative
Decizia importantă:
- continuitatea contribuțiilor este esențială
Așadar, scăderea din martie a pensiilor private nu reprezintă o pierdere definitivă, ci o corecție temporară generată de evoluțiile piețelor.
Într-un context în care pensiile de stat rămân înghețate, Pilonul II capătă un rol tot mai important în asigurarea veniturilor la bătrânețe, chiar dacă pe termen scurt pot apărea fluctuații.
