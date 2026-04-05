Pensiile facultative continuă să avanseze într-un ritm accelerat, potrivit datelor oficiale centralizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care indică o creștere consistentă a activelor administrate în cadrul Pilonului III. La finalul lunii februarie 2026, acestea au atins valoarea de 8,07 miliarde de lei, în urcare cu 39% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Această evoluție semnificativă este susținută de contribuțiile regulate ale participanților și de randamentele investiționale, într-un context economic care favorizează diversificarea surselor de venit la pensie. Sistemul de pensii facultative devine astfel o componentă tot mai importantă în strategia financiară a populației active.

Datele oficiale indică faptul că valoarea contribuțiilor virate în februarie a fost de 84 milioane de lei, în timp ce contribuția medie lunară s-a situat la 166 de lei. Aceste cifre reflectă un nivel stabil de participare și o disciplină financiară în creștere în rândul contributorilor.

Numărul total al participanților a depășit pragul de 1,02 milioane de persoane, mai exact 1.028.201, ceea ce confirmă extinderea bazei de utilizatori și atractivitatea acestui tip de economisire.

Analiza structurii investiționale a fondurilor de pensii facultative evidențiază o preferință clară pentru activele locale și pentru instrumentele considerate sigure, conform raportului publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Investițiile realizate în România reprezintă 95% din total, în timp ce 87% dintre plasamente sunt denominate în lei.

Titlurile de stat continuă să domine portofoliile fondurilor de pensii facultative, cu o valoare totală de 5,69 miliarde de lei, echivalentul a 63,1% din active. Această orientare reflectă strategia conservatoare adoptată de administratori, care prioritizează siguranța capitalului și predictibilitatea randamentelor.

Pe locul al doilea în structura investițiilor se află acțiunile, cu o valoare de 2,31 miliarde de lei, reprezentând 28,7% din total. Această componentă oferă potențial de creștere pe termen lung, contribuind la performanța generală a fondurilor.

Obligațiunile corporative ocupă o pondere mai redusă, de 3,2%, cu o valoare totală de 254,79 milioane de lei. Deși mai puțin semnificative ca volum, acestea completează strategia de diversificare a portofoliilor.

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se menţionează în raportul ASF.

Piața pensiilor facultative din România este susținută de mai multe fonduri active, care oferă strategii investiționale diferite, adaptate profilurilor de risc ale participanților. În prezent, pe Pilonul III funcționează fonduri precum Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esențial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil.

Această diversitate permite participanților să aleagă între variante mai prudente sau mai dinamice, în funcție de obiectivele personale și orizontul de timp până la pensionare. Administrarea profesională și reglementarea strictă contribuie la menținerea încrederii în sistem.

Evoluția din februarie 2026 confirmă faptul că pensiile facultative devin un pilon tot mai relevant în arhitectura sistemului de pensii din România, pe fondul presiunilor demografice și al nevoii de suplimentare a veniturilor viitoare.