Raluca Turcan a declarat că unul dintre elementele pozitive ale bugetului pentru 2026 este reducerea subvenției transferate de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale, cu 19,92%. Ea a arătat că această evoluție indică o creștere a sustenabilității pentru pilonul 1 de pensii.

Deputatul liberal a explicat că această schimbare este legată de creșterea contributivității, susținând că măsurile adoptate de Guvern au dus la majorarea veniturilor colectate. În acest context, ea a subliniat că menținerea sustenabilității sistemului de pensii trebuie să fie o prioritate pentru orice om politic responsabil.

Raluca Turcan a atras atenția și asupra presiunilor viitoare asupra sistemului, menționând că în anii următori aproximativ un milion de persoane vor ieși la pensie, ca urmare a intrării în această etapă a generațiilor născute în a doua jumătate a anilor ’60.

„Când vorbim despre bugetul de asigurări sociale de stat pentru anul 2026, în primul rând trebuie menţionat un aspect pozitiv şi anume: s-a redus subvenţia care se transferă de la bugetul de stat către bugetul de asigurări sociale de stat cu 19,92%, ceea ce înseamnă sustenabilitate crescută pentru pilonul 1 de pensii. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Există şi o motivaţie clară: a crescut contributivitatea, iar mare parte din măsurile luate de Guvernul Bolojan au condus la creşterea contributivităţii, iar această tendinţă de menţinere a sustenabilităţii pilonului 1 de pensii trebuie să fie responsabilitatea oricărui om politic, pentru că în anii următori vom avea aproximativ un milion de noi pensionări, ca urmare a intrării în pensie a generaţiilor născute în a doua jumătate a anilor ’60”, a precizat Raluca Turcan, la dezbaterea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

În intervenția sa, Raluca Turcan a declarat că prioritatea principală ar trebui să fie consolidarea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. Ea a explicat că acest obiectiv poate fi atins prin creșterea numărului de angajați și prin îmbunătățirea nivelului de calificare al forței de muncă.

Deputatul a subliniat că este necesară o salarizare care să încurajeze munca și să reducă dependența de asistența socială. Totodată, ea a arătat că economiile realizate în zona asistenței sociale ar trebui direcționate către programe de formare profesională, astfel încât piața muncii să devină mai atractivă.

Potrivit acesteia, o forță de muncă mai bine pregătită ar permite angajatorilor să își dezvolte activitatea, să își crească competitivitatea și să contribuie la performanța economică generală.

„Când vorbim despre bugetul asigurărilor sociale de stat avem datoria să proiectăm şi cum putem obţine această sustenabilitate, să creştem numărul de angajaţi din economie, să avem calificări mai bune pentru a creşte gradul de ocupare a forţei de muncă disponibile în ţară, să avem o salarizare stimulativă şi care să încurajeze munca în detrimentul asistenţei sociale”, a punctat deputatul liberal.

Raluca Turcan a mai afirmat că un alt element pozitiv al bugetului îl reprezintă creșterea viramentelor către fondurile de pensii administrate privat din pilonul 2. Ea a precizat că aceste sume au crescut de la 22,3 miliarde de lei la 23,8 miliarde de lei.

În același timp, aceasta a indicat că activele totale din pilonul 2 au depășit 21,1 miliarde de lei, ceea ce, potrivit explicațiilor sale, reprezintă un volum important care sprijină economia și contribuie la asigurarea unor pensii suplimentare față de cele din sistemul public.

Deputatul liberal a menționat și alocările pentru proiecte finanțate din fonduri externe, arătând că vor continua investițiile în digitalizarea dosarelor de pensii, recalcularea acestora pentru a reflecta toate elementele de contributivitate și dezvoltarea unei infrastructuri informatice care să permită interconectarea rapidă a instituțiilor implicate în administrarea pensiilor.