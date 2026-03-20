Intervenția deputatului Marius Budăi a pus accent pe modul în care bugetul asigurărilor sociale susține pensionarii, acesta cerând colegilor parlamentari să renunțe la etichetele jignitoare la adresa seniorilor și să trateze cu responsabilitate sprijinul acordat acestora.

Acesta a explicat că structura bugetului reflectă în mod firesc rolul social al sistemului, subliniind că cea mai mare parte a fondurilor este direcționată către asistență socială și plata pensiilor. În același timp, el a evidențiat faptul că sumele necesare pentru plata integrală a pensiilor în 2026 sunt deja prevăzute, inclusiv fonduri pentru continuarea procesului de recalculare.

„M-am uitat cu mare atenţie la bugetul asigurărilor sociale. Peste 97% din acest buget, aşa cum este şi normal, este pentru asistenţă socială. M-am bucurat să regăsesc toate sumele aferente plăţii pensiilor pentru întreg anul 2026, să regăsesc sumă prinsă şi pentru parte din recalcularea a doua, recalcularea mică, cum se vorbeşte în comunicare publică, cu ce mai avem de făcut pentru a termina de aplicat Legea 360. (…) Sunt sume importante, asigurăm plata pensiilor în întregime. Tocmai de aceea vreau să adaug o rugăminte, să vă rog ceva. Indiferent că facem parte din arcul guvernamental, indiferent că nu facem parte din arcul guvernamental, de acel plan de măsuri, de acel plan de sprijin pentru cetăţeni beneficiau şi 2,8 milioane de seniori. Vă rog din suflet, nu-i mai faceţi pomanagii. Nu le-am dat pomană, le-am dat un sprijin în momente grele, pe care suntem obligaţi să îl dăm”, a declarat Marius Budăi.

În completare, deputatul a adus în discuție activitatea angajaților din casele de pensii, pe care i-a apreciat pentru eforturile depuse în condiții dificile. El a atras atenția asupra deficitului de personal din sistem, dar a subliniat că, în ciuda acestor probleme, aplicarea legislației a fost dusă la capăt.

De cealaltă parte a dezbaterii, senatoarea Gabriela Horga a insistat asupra necesității ca bugetul pentru 2026 să fie unul echilibrat și credibil, capabil să mențină stabilitatea economică și să evite riscurile financiare.

Aceasta a subliniat că direcția în care va merge economia depinde în mod direct de votul parlamentarilor, avertizând că un buget construit pe baze nerealiste ar putea readuce România într-o situație economică dificilă.

„Bugetul pe care Parlamentul României îl va adopta pentru anul 2026 ar fi putut să ne conducă în două direcţii total diferite, fie pe o traiectorie de însănătoşire bugetară şi de relaxare economică, fie ne poate întoarce înapoi în timp în prima parte a anului 2025, atunci când România s-a aflat în pragul unui derapaj financiar deosebit de grav. Totul depinde de responsabilitatea votului dat de fiecare dintre noi, vot care trebuie să conducă la recăpătarea încrederii în România, la scăderea costurilor de finanţare şi la relansarea economiei naţionale”, a afirmat Gabriela Horga.

Senatoarea a criticat și atitudinile politice pe care le consideră contradictorii în cadrul coaliției, atrăgând atenția asupra riscurilor generate de jocurile de culise și promisiunile fără acoperire.

„Acest lucru nu trebuie să se întâmple. Ipocrizia şi amăgirea oamenilor sunt vizibile întotdeauna la fel şi multele promisiuni fără acoperire, calculele de culise, înţelegerile cu AUR, care iar s-au întors împotriva celor care le-au făcut. Nu mai faceţi politică doar după calcule politice şi după sondaje. Găsiţi surse reale de finanţare, măsuri drepte pentru români, nu mai faceţi greşelile din trecut”, a mai spus Horga.

În opinia sa, bugetul trebuie să fie un instrument de corectare a dezechilibrelor și de susținere a investițiilor, nu un document care ascunde problemele reale ale economiei. Ea a insistat asupra ideii unui „buget al adevărului”, orientat spre transparență și responsabilitate fiscală.