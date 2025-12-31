Toate magazinele Carrefour din țară vor avea un program ajustat de sărbători. Pe 31 decembrie 2025, unitățile vor fi deschise între 07:00 și 18:00 pentru cumpărături de Revelion.

În 1 ianuarie 2026, magazinele vor fi închise, iar din 2 ianuarie 2026 își vor relua activitatea, unele unități fiind deschise între 07:00 și 22:00 sau în intervalul obișnuit de funcționare.

Magazinele Kaufland vor funcționa pe 30 decembrie 2025 de la 07:00, cu ore de închidere între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. În 31 decembrie 2025, majoritatea unităților vor fi deschise între 07:00 și 18:00, iar toate vor fi închise pe 1 ianuarie 2026.

Din 2 ianuarie 2026, supermarketurile vor avea program scurt — deschiderea la 09:00 și închiderea la 18:00, cu excepții pentru anumite magazine din centre comerciale.

Până 30 decembrie 2025, magazinele Lidl vor funcționa între 07:00 și 22:00. Pe 31 decembrie 2025, vor avea program redus, fiind deschise între 07:00 și 18:00.

În 1 ianuarie 2026, toate unitățile vor fi închise. Pe 2 ianuarie 2026, Lidl va avea program scurt, între 10:00 și 18:00, iar din 3 ianuarie 2026 magazinele revin la programul normal de funcționare.

În perioada sărbătorilor, magazinele Auchan vor fi deschise pe 30 decembrie 2025 între 07:00 și 22:00. Pe 31 decembrie 2025, unitățile vor funcționa între 07:00 și 18:00, cu câteva excepții în anumite locații unde programul diferă.

În 1 ianuarie 2026, majoritatea magazinelor vor fi închise, cu excepții punctuale în unele hipermarketuri, iar pe 2 ianuarie 2026 vor fi deschise între 10:00 și 22:00. Din 3 ianuarie 2026, Auchan va reveni la programul normal.

Magazinele Mega Image vor funcționa până 30 decembrie 2025 după program normal. În 31 decembrie 2025, vor fi deschise între 07:00 și 19:00.

În 1 ianuarie 2026, toate unitățile vor fi închise, urmând ca pe 2 ianuarie 2026 să fie deschise între 09:00 și 19:00. Din 3 ianuarie 2026, magazinele revine la programul obișnuit.

Livrările online vor avea program special: pe 31 decembrie 2025 între 08:30 și 16:00, iar pe 2 ianuarie 2026 între 10:00 și 18:00, iar pe 1 ianuarie 2026 serviciul nu va fi disponibil.

Până pe 30 decembrie 2025, Penny va funcționa între 07:00 și 22:00. Pe 31 decembrie 2025, magazinele vor fi deschise între 07:00 și 18:00, iar în 1 ianuarie 2026 vor fi închise.

Pe 2 ianuarie 2026, unitățile vor funcționa între 10:00 și 18:00, revenind treptat la programul normal în zilele următoare.