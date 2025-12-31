Program supermarketuri de Revelion. Cum sunt deschise magazinele Carrefour
Toate magazinele Carrefour din țară vor avea un program ajustat de sărbători. Pe 31 decembrie 2025, unitățile vor fi deschise între 07:00 și 18:00 pentru cumpărături de Revelion.
În 1 ianuarie 2026, magazinele vor fi închise, iar din 2 ianuarie 2026 își vor relua activitatea, unele unități fiind deschise între 07:00 și 22:00 sau în intervalul obișnuit de funcționare.
Kaufland
Magazinele Kaufland vor funcționa pe 30 decembrie 2025 de la 07:00, cu ore de închidere între 22:00 și 23:00, în funcție de locație. În 31 decembrie 2025, majoritatea unităților vor fi deschise între 07:00 și 18:00, iar toate vor fi închise pe 1 ianuarie 2026.
Din 2 ianuarie 2026, supermarketurile vor avea program scurt — deschiderea la 09:00 și închiderea la 18:00, cu excepții pentru anumite magazine din centre comerciale.
Programul Lidl
Până 30 decembrie 2025, magazinele Lidl vor funcționa între 07:00 și 22:00. Pe 31 decembrie 2025, vor avea program redus, fiind deschise între 07:00 și 18:00.
În 1 ianuarie 2026, toate unitățile vor fi închise. Pe 2 ianuarie 2026, Lidl va avea program scurt, între 10:00 și 18:00, iar din 3 ianuarie 2026 magazinele revin la programul normal de funcționare.
Auchan
În perioada sărbătorilor, magazinele Auchan vor fi deschise pe 30 decembrie 2025 între 07:00 și 22:00. Pe 31 decembrie 2025, unitățile vor funcționa între 07:00 și 18:00, cu câteva excepții în anumite locații unde programul diferă.
În 1 ianuarie 2026, majoritatea magazinelor vor fi închise, cu excepții punctuale în unele hipermarketuri, iar pe 2 ianuarie 2026 vor fi deschise între 10:00 și 22:00. Din 3 ianuarie 2026, Auchan va reveni la programul normal.
Mega Image
Magazinele Mega Image vor funcționa până 30 decembrie 2025 după program normal. În 31 decembrie 2025, vor fi deschise între 07:00 și 19:00.
În 1 ianuarie 2026, toate unitățile vor fi închise, urmând ca pe 2 ianuarie 2026 să fie deschise între 09:00 și 19:00. Din 3 ianuarie 2026, magazinele revine la programul obișnuit.
Livrările online vor avea program special: pe 31 decembrie 2025 între 08:30 și 16:00, iar pe 2 ianuarie 2026 între 10:00 și 18:00, iar pe 1 ianuarie 2026 serviciul nu va fi disponibil.
Magazinele Penny
Până pe 30 decembrie 2025, Penny va funcționa între 07:00 și 22:00. Pe 31 decembrie 2025, magazinele vor fi deschise între 07:00 și 18:00, iar în 1 ianuarie 2026 vor fi închise.
Pe 2 ianuarie 2026, unitățile vor funcționa între 10:00 și 18:00, revenind treptat la programul normal în zilele următoare.
