Autoritățile atrag atenția că în perioada aglomerată a livrărilor online, oamenii binevoitori pot fi prinși involuntar în înșelătorii care implică pierderi financiare și probleme legale.

Infractorii profită de buna credință a oamenilor și desfășoară campanii prin care încearcă să convingă locatarii să preia pachetele în locul destinatarului real, astfel gestul aparent simplu de ajutor poate deveni o situație complicată.

Aceștia plasează comenzi online folosind identități false sau date obținute ilegal, modifică etichetele coletelor sau folosesc nume false astfel încât curierul să nu găsească destinatarul și să lase pachetul la un vecin sau la o persoană care pretinde că îl cunoaște pe destinatar.

Odată ce coletul a fost preluat, escrocii vin să îl ridice și dispar fără ca persoana care l-a primit să realizeze că a fost implicată într-o înșelătorie, ceea ce poate conduce la investigații complicate sau pierderi financiare dacă pachetul conține bunuri de valoare.

În aceste cazuri, persoana care a acceptat coletul poate fi considerată responsabilă legal pentru pachet, iar firmele de curierat pot refuza orice răspundere, lăsând victimele într-o situație dificilă.

Autoritățile recomandă cetățenilor să adopte o atitudine precaută, să nu accepte colete pentru persoane pe care nu le cunosc sau pentru care nu există o confirmare clară a comenzii, să verifice cu atenție etichetele coletelor și să contacteze direct firma de curierat dacă există suspiciuni.

În plus, se recomandă evitarea plății coletelor prin metode neobișnuite sau suspecte și stabilirea clară a înțelegerilor cu vecinii atunci când pachetele sunt preluate în mod voluntar.

Potrivit experților în prevenirea fraudelor, aceste situații sunt tot mai frecvente, iar escrocheriile devin tot mai ingenioase, țintind persoanele binevoitoare și vulnerabile. Un simplu gest de ajutor poate fi folosit de infractori pentru a obține bunuri fără a plăti și poate transforma o persoană responsabilă într-o victimă involuntară a unei fraude complex.

Cetățenii sunt sfătuiți să își informeze și vecinii despre riscurile implicate, să păstreze comunicarea clară și să nu permită predarea coletelor fără o verificare prealabilă.

Autoritățile recomandă să se acorde atenție semnelor suspecte, precum pachete care vin de la expeditori necunoscuți sau etichete modificate, și să se raporteze imediat orice incident poliției sau firmei de curierat. Experții subliniază că prevenția este singura cale sigură de a evita pierderile financiare și problemele legale.