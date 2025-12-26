Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unor tipuri de fraude online tot mai frecvente în această perioadă, când activitatea digitală este intensificată de cumpărături, livrări de colete și interacțiuni sociale.

În trei informări distincte, specialiștii subliniază principalele riscuri și oferă recomandări clare pentru protejarea utilizatorilor.

DNSC avertizează că atacatorii folosesc frecvent mesaje SMS sau e-mail care anunță că un colet nu a putut fi livrat și solicită accesarea unui link pentru actualizarea adresei.

Potrivit instituției, aceste notificări exploatează activități uzuale de sezon, precum livrările de colete, și urmăresc obținerea de date personale sau financiare.

Atacatorii se dau drept firme de curierat cunoscute și invocă diverse pretexte, precum existența unor taxe de depozitare sau o adresă considerată incompletă, pentru a determina victima să acceseze linkul capcană.

Specialiștii recomandă să nu fie accesate linkurile primite prin mesaje nesolicitate, verificarea livrărilor exclusiv prin site-urile sau aplicațiile oficiale ale curierilor și evitarea introducerii datelor personale sau bancare sub presiunea timpului.

De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să analizeze cu atenție formularea mesajelor, în special dacă apar greșeli, caractere neobișnuite sau o urgență artificială, și să activeze autentificarea în doi pași pentru conturile online.

„Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să accesezi un link pentru „actualizarea adresei”? 📱Prin astfel de notificări atacatorii încearcă să profite de activitățile uzuale de sezon, precum livrarea de colete, și să obțină astfel date personale sau financiare, deghizându-se în firme de curierat populare și folosind pretexte precum „taxe de depozitare” sau „adresă incompletă” pentru a determina potențiala victimă să dea click pe link-ul din mesajul capcană. Recomandări: ❌ Nu accesați linkurile primite prin SMS sau e-mail nesolicitat 🔍 Verificați livrările exclusiv din site-ul sau aplicația oficială a curierului 💳 Nu introduceți date personale sau bancare sub presiunea timpului 📩 Analizați cu atenție formularea mesajului (greșeli, caractere neobișnuite, urgență artificială) 🔐 Activați autentificarea în doi pași (MFA) pentru conturile online. 🛡️ Vigilența și verificarea informațiilor din surse oficiale rămân esențiale pentru menținerea unui spațiu digital sigur și de încredere”, au transmis reprezentanții DNSC pe Facebook vineri, 26 decembrie.

Într-o a doua postare, DNSC semnalează pericolul fraudelor romantice, prin care atacatorii creează profiluri false și construiesc, în timp, relații aparent autentice.

Ulterior, aceștia cer bani sub pretextul unor urgențe, probleme medicale sau cheltuieli de deplasare care, în realitate, nu există. Instituția subliniază că aceste situații pornesc de la povești emoționante și se pot încheia cu pierderi financiare și personale semnificative.

Pentru protecție, DNSC recomandă verificarea identității persoanelor cu care se comunică online, evitarea trimiterii de bani sau date personale către persoane necunoscute, indiferent cât de apropiate par, și atenție sporită la semnele de presiune emoțională sau de timp.

Totodată, utilizatorii sunt îndemnați să nu partajeze imagini, videoclipuri sau informații sensibile și să își amintească faptul că încrederea reală se construiește în timp și în viața offline.

„În mediul digital, încrederea poate fi ușor exploatată. Atacatorii creează profiluri false, construiesc o relație aparent autentică și, în timp, cer bani „pentru o urgență”, „o problemă medicală” sau „bilete de avion” care nu există. ⚠️ Totul pornește de la o poveste emoționantă și se termină cu pierderi financiare și personale semnificative. 🔎 Cum te poți proteja: – Verifică identitatea persoanei cu care comunici online. – Evită să trimiți bani sau date personale unor persoane necunoscute, indiferent cât de „apropiate” par. – Fii atent la semnele de urgență emoțională sau presiune de timp, acestea fiind adesea semnale de alarmă. – Nu partaja imagini, videoclipuri sau informații sensibile. 🌐 Încrederea se construiește în timp și în realitate. 🎥 Află mai multe despre cum funcționează fraudele romantice și cum te poți proteja, urmărind videoclipul realizat de DNSC 👉 https://www.youtube.com/watch?v=XlyFJqlCr-4 🤝 Fii vigilent. Informează-te. Raportează comportamente suspecte”, avertizează DNSC.

În cea de-a treia postare, DNSC atrage atenția că ofertele tentante, mesajele considerate urgente și comunicările cu tematică festivă sunt adesea folosite de atacatori pentru a profita de neatenția utilizatorilor.

Instituția recomandă vigilență sporită în timpul cumpărăturilor online, la primirea notificărilor neașteptate sau la accesarea linkurilor trimise prin e-mail ori mesaje private.

Printre măsurile esențiale de securitate se numără verificarea autenticității ofertelor și a site-urilor înainte de achiziții, evitarea linkurilor din surse necunoscute, folosirea metodelor de plată sigure și activarea autentificării multi-factor.

De asemenea, DNSC subliniază importanța actualizării dispozitivelor și aplicațiilor și a evitării partajării datelor personale sau financiare, în lipsa certitudinii că interacțiunea are loc printr-un canal legitim.